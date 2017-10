IMAGINI ŞOCANTE! CARNAGIU pe ŞOSEA, între Poarta Albă şi Castelu. Doi tineri au MURIT! Şoferiţa se PENSA LA VOLAN

5

Copacii aflati pe marginea drumurilor europene si nationale, trbuie indepartati!

Inca o data este dovedit cat de periculoasa este prezenta copacilor, de-a lungul soselelor patriei.Acum 60 ani, cand se circula cu caruta, umbra acestora era benefica, dar acum ingroasa statisticile cu accidente grave! Privind fotografiile de la fata locului, consider ca accidentul in sine ar fi fost fara urmari deosebite daca autovehiculul scapat de sub control, nu ar fi intalnit acel copac!