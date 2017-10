IMAGINI ŞOCANTE! Bărbat găsit inconştient în MAMAIA, cu ORGANELE GENITALE tăiate

IMAGINI ȘOCANTE! Bărbat găsit inconștient în MAMAIA, cu ORGANELE GENITALE tăiate

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit căzut pe stradă la sfârșitul săptămânii trecute, în statiunea Mamaia, acesta având o plaga tăiata la nivelul scrotului. Din cauza consumului de alcool, cel în cauză ar fi vrut să sară un gard, însă a alunecat și s-a lovit în zona organelor genitale.Mai mulți turiști care se plimbau prin stațiune au observat un bărbat care era căzut la pământ și în stare de inconștiență, motiv pentru care au sunat de urgență la Salvare. Bărbatul purta doar o pereche de pantaloni scurți care erau în vine și sângera în zona organelor genitale.Politiștii care au ajuns la fața locului l-au acoperit pe bărbat și au așteptat sosirea medicilor. În momentul in care un echipaj SMURD a ajuns la fata locului, acesta era tot in stare de inconstienta, motiv pentru care a fost pus pe targa si urcat in Ambulanta, scrie cancan.ro. Medicii l-au stabilizat, iar un politist a incercat sa vorbeasca cu el pentru a afla ce s-a intamplat, insa bărbatul rănit a refuzat să comunice.