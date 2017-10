IMAGINI ŞOCANTE! ACCIDENT RUTIER MORTAL LA MAMAIA. O FEMEIE A FOST UCISĂ PE TRECEREA DE PIETONI

3

Ce ai citit, tu, Pisi?

De unde pana unde ai dedus, tu, ca stirea este eronata? In stire scrie doar ca "un sofer care conducea un autoturism inmatriculat in C-ta, a surprins si accidentat mortal un pieton". Si, din cate stim toti, Ceenavoda este tot in C-ta, nu? Doar daca, nu cumva, a "venit valul" si o fi mutat orasul Cernavoda prin Ialomita....