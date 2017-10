Imagini de groază. Bebeluş mort într-un carambol rutier la Eforie

Imagini de groază. Bebeluș mort într-un carambol rutier la Eforie

S-au scurs clipe de groază, duminică seara, pe Drumul Național 39, între Eforie Nord și Eforie Sud. Un microbuz cu pasageri și două mașini au fost implicate într-un accident rutier în urma căruia un bebeluș de 11 luni și-a pierdut viața și alte patru persoane au fost rănite. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 30 de ani care con-ducea un microbuz de transport persoane se deplasa dinspre Eforie Nord către Eforie Sud. La un moment dat, șoferul nu a observat că mașina din fața sa a frânat pentru a schimba direcția și a tras stânga de volan pentru a evita coliziunea. Microbuzul a intrat pe contrasens și s-a izbit de un autoturism marca Ford. În urma impactului, Ford-ul s-a rotit pe șosea și apoi a fost proiectat pe sensul opus de mers într-un autoturism marca Volkswagen, condus de o femeie de 31 de ani, din Galați. „Am auzit o bubuitură puternică și când am mers la șosea am observat haosul. Am mers către oamenii din microbuz să văd cum sunt, dar majoritatea erau bine, așa că m-am îndreptat către persoanele din Volkswagen. Femeia de la volan a fost scoasă de oamenii din jur și era întinsă pe jos. Am mers la o adolescentă care cred că avea piciorul stâng rupt, între genunchi și șold. Am discutat cu ea, i-am zis să stea liniștită și să nu facă nicio mișcare până când nu vin medicii. Un copil de aproximativ 3 ani era ținut în brațe de o femeie și un altul era mai grav rănit”, a declarat un martor al carambolului rutier. Șoferița și trei minori din mașină, de 16 ani, 3 ani și un bebeluș de 11 luni, dar și un pasager din autoturismul Ford au fost transportați la spital. Din păcate, copilul de 11 luni nu a supraviețuit, iar femeia se află în stare gravă.