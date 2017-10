IMAGINI CUTREMURĂTOARE! Durere fără margini la înmormântarea ANDREEI, tânăra UCISĂ de un ȘOFER BEAT

5

pina acum,

sunt citeva probleme clare cu articolele astea; (Dumnezeu s-o ierte pe fata; n-am nimic cu ea sau familia ei.) In primul rand, conditiile obiective. (Vina primarului, primariei si a electoratului primarului, care nu impun reguli minime de respectat de primarie.) In al doile rand, pozitia mass-mediei fata de eveniment. (Cuget liber, ProTv etc. ne ametesc cu "monstrul" blablabla; -cum face "monstru" la feminin? "menstra"?) Care e sub orice critica. Dar mai e un element pe care va trebui sa-l analizati. Subiectiv. (Cu betia sau vitezomania -la amarasteni, ca nimeni nu indrazneste sa se lege de stabii vitezomani sau beizadelele ~; sau betivi-.) Modul in care femeile trec strada. Astea sunt lovite (toate) cu leuca in cap! Cand vad o zebra se arunca pe ea, fara sa se uite in stinga-dreapta. Am privit cu atentie modul de traversare al amarastenilor de pietoni -printre care ma numar-. Copii -de ambe sexe- privesc atenti in toate partile si apoi trasverseaza, mai mult in fuga. Barbatii se asigura si apoi se avinta pe zebra. Uneori mai las cate un convoi de masini sa treaca, mai isi fac semne cu soferii. Fie se saluta, fie se injura. Dar femeilor (de cand apar primele semne de pubertate pina la batrinetea cea mai adinca) nu le pasa de imprejurari. Cand vad zebra, se arunca inainte fara nici un fel de aasigurare. Pot opri convoaie de masini; nu se gandesc ca poate nu tine frana unuia, ca altul nu vede sau ca masina opreste in cativa metri. Nimic. E dreptul lor! Legea le protejeaza! Criminalii vor fi pedepstiti! Poate ca ar fi bine sa schimbati nitel mentalitatea asta la femei. Ce tot ii dati cu ce sa faca in pat, in baie etc. La primul barbat, la al doilea, la al -n-lea! sa stie sa treaca strada, intii! sa stie ca nu e bine sa irite un mascul, in al doilea rand! sa stie sa gateasca si sa faca curatenie, in al treilea rand. Domniile voaste ati incercat sa definiti portretul femeii carora va adresati prin articolele dvs? Si ce le sfatuiti pe femei sa faca? Pai de ce ne miram ca fetele sunt asa cum sunt? Nu credti ca presa are -si ea- un rol in formarea personalitatii indivizilor (individelor)? Iresponsabilitatea naste iresponsabilitate. In proportie de masa! Acum ceva timp, la Navodari, o alta femeie sa fost lovita de un microbuz. Tot pe trecerea de pietoni. A fost omorata fetita ei. Ati vazut filmul evenimenttelor? Mama tot asa trecea privind aiurea (in dreapta), cand masina (mare cat un munte) venea din stinga. Si un automobil rosu trecea rapid, cand pietonii erau deja la jumatatea zebrei... Or fi soferii de vina si primariile, dar mai educati dreaci si muierili astea. Si ele pot fi victime. sa mai respecte -si ele- legile! Cred ca ele sunt majoritare ca victime ale accidentelor auto... Nu pentru ca masinile sunt sexiste!