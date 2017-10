IMAGINEA ZILEI. BICICLIŞTII DIN CONSTANŢA, SFIDAŢI DE UN ŞOFER "DE BUCUREŞTI"

10

Ai fost destept pana n-ai mai fost

Eram pregatit sa iti dau un plus...pana am ajuns la analogia cu BMW. Imi pare rau, dar nu esti deloc mai inteligent dacat colegul cu Opelul. Legat de masina...scrie Petrom pe ea.. nu s-a gandit nimeni ca soferul e de fapt un Constantean angajat la minunata companie care are sediul in Bucuresti?

Răspuns la: sarcasm/retard

Adăugat de : LOL, 30 mai 2016

Tu nu cred ca esti atat de prost, si cred ca faci misto cu asemenea afirmatie, doamne ce gandire retrograda de india, ba idiotule sunt oameni care au...