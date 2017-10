Ilinca Vandici te invită la test cu noul Volvo XC 90. Cum a fost lansarea de la Constanţa

Ilinca Vandici te invită la test cu noul Volvo XC 90. Cum a fost lansarea de la Constanța

Volvo XC90, SUV-ul cu 7 locuri și tehnologie de ultimă generație, poate fi testat începând de astăzi de către toți doritorii care ajung la showroom-ul Volvo al Exclusiv Auto, de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 118A.„Noul XC 90 face primul pas către mașinile ce se conduc singure, viziunea pe termen lung fiind aceea ca mașinile Volvo să nu mai fie implicate în niciun accident rutier”, a declarat Camelia Ciciu, marketing manager Exclusiv Auto Constanța.Construită pe o platformă scalabilă, această mașină reprezintă punctul de plecare pentru viitoarele modele care vor beneficia de o rafinare a tehnologiilor pe care acest pionier al noii game le oferă.„Este un pas important pentru Volvo. Introducem o nouă generație de mo-torizări și tehnologii inovatoare. În total, au fost investiți 8 miliarde de dolari în fabrici, în tehnologii noi, în facilități care să ajute compania să crească. În următorii patru ani, mașina pe care o vedeți aici va fi cel mai vechi model din gamă”, a declarat Andrei Huidan, director de marketing al Volvo România.Ilinca Vandici a fost prezentă la eveniment și ne-a împărtășit câteva gânduri: „Revin cu mare plăcere oricând la Constanța, la toate lansările sau la toate evenimentele din cadrul Exclusiv Auto, cu precădere la cele pe care Volvo le organizează, pentru că în momentul de față conduc unul”. Vedeta TV are șio recomandare pentru constănțeni: „Eu iubesc să fac test drive-uri și în ur-mătoarele săptămâni voi fi din nou prezentă la Constanța, pentru că ne dorim să facem o întreagă sesiune de test drive-uri pe toate mașinile pe care le are în acest moment Exclusiv Auto. Îi invit pe constănțeni să se familiarizeze cu noile modele, să vină la test drive”.Noul XC90 oferă o gamă de trenuri de rulare de 2 litri, 4 cilindri de tip Drive-E. Cel mai bun consum din clasă o oferă motorizarea D5twin turbo diesel cu cei 225 de cai putere și un consum de 6l/100km, transmisia făcându-se automat pe toate versiunile gamei. Interiorul îți conferă o senzație de sofisticare, mai ales datorită consolei centrale care preia din funcțiile clasicelor butoane, precum și datorită materialelor folosite și atenției dată de constructor detaliilor.Prețul pentru versiunea de bază a XC90-ului pornește de la puțin sub 60.000 de euro cu TVA.