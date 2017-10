Ilie Botoş, urmărit penal pentru abuz în serviciu

Ilie Botoș, urmărit penal pentru abuz în serviciu

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis plângerea formulată de APADOR-CH împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale dată de Secția Parchetelor Militare în cazul fostului procuror general Ilie Botoș și a restituit cauza la parchet în vederea demarării anchetei față de acesta. În plângerea formulată de APADOR-CH, fostul procuror general al României este acuzat de nerespectarea unor hotărâri judecătorești și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. APADOR-CH îl acuză pe fostul procuror general al României de faptul că nu a executat integral sentința civilă prin care parchetul a fost obligat de instanță să comunice informații de interes public privind supravegherea persoanelor. Mai precis, APADOR-CH solicitase Parchetului General să-i comunice toate autorizațiile emise, începând din 1990, pentru ascultarea telefoanelor în baza Legii siguranței naționale. „Știu despre ce este vorba, dar deocamdată nu comentez nimic, întrucât am atacat cu recurs sentința respectivă. Așteptăm punctul de vedere al Completului de 9 judecători. Am făcut recurs atât eu, cât și Parchetul, pentru că eu nu sunt acolo în nume propriu, ci am acționat în calitate de șef al Parchetului”, a declarat duminică fostul procuror general Ilie Botoș.