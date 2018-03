"ÎI IAU IO GÂTUL PANARAMEI!" DRAMA FEMEII MĂCELĂRITE CU 15 LOVITURI DE CUŢIT. Plângeri peste plângeri, şi Poliţia nimic

"ÎI IAU IO GÂTUL PANARAMEI!" DRAMA FEMEII MĂCELĂRITE CU 15 LOVITURI DE CUȚIT. Plângeri peste plângeri, și Poliția nimic

Asasinarea cu sânge rece a Violetei Mirică (34 ani), din localitatea gălățeană Pechea, chiar în zorii zilei de 1 martie, scoate la iveală cumplita ineficiență a sistemului polițienesc din România.Femeia reclamase oamenilor legii, în ultimul an, de cel puțin patru ori faptul că fusese agrezată fizic și verbal de Vasile Petcu (41 de ani), care o și amenințase în public că o omoară, însă polițiștii n-au făcut mai nimic pentru a evita tragedia. În fapt, totul s-a rezumat la câteva foi de hârtie, în dosare „in rem” (adică fără identificarea făptuitorului, în condițiile în care se știa precis cine este agresorul).Într-un final, s-a ajuns la crimă. Șirul faptelor premergătoare, cele mai multe descrise chiar de către Inspectoratul Județean de Poliție Galați, arată că lucrurile erau scăpate de sub control și că se impuneau măsuri ferme împotriva lui Vasile Petcu. Primul incident demonstrat cu martori a avut loc în luna aprilie 2016, atunci când victima a sesizat poliția cu privire la faptul că fostul concubin i-ar fi adresat injurii.Polițistii i-au aplicat bărbatului o sancțiune contravențională la legea 61/1991 pentru adresarea de injurii în public, însă au tratat cu lejeritate afirmația făcută în public de Vasile Petcu, după doar câteva minute de la primirea amenzii, în prezența a cel puțin patru martori: „Tot îi iau io gâtul panaramei ăleia”.Ulterior, acesta a agresat-o în mai multe rânduri, în prezența unor martori. Sătenii povestesc că a fost salvată din mâinile lui Vasile Petcu de trecători în mai multe rânduri, în timp ce acesta încerca să o sugrume. În unul dintre cazuri, un cetățean din Pechea a fost nevoit să-l lovească cu biciul pe agresor de mai multe ori pentru a o scăpa pe Violeta Mirică, iar Petcu l-a amenințat și pe el cu moartea, scrie adevarul.roDe altfel, acest incident a generat, în martie 2017, o urmărire penală față de suspect, însă dosarul zace într-un sertar încă, la un an de la formarea lui. „Ea a mai fost odată strânsă de gât tot de el, atunci au fost doi martori, asta s-a întâmplat, eu m-am dus și am făcut reclamații, uite mă o urmărește, uite vine, nu s-a făcut nimic, absolut nimic”, a declarat Marian Mirică, soțul victimei.Trebuie spus că până la incidentul din martie 2017, Vasile Petcu a urmărit-o pe Violeta Mirică de numeroase ori în drumul de la sau către locul acesteia de muncă, acesta fiind motivul pentru care, în dese rânduri, femeia era însoțită în timpul deplasării de fiul ei în vârstă (pe atunci) de 16 ani. Situația este confirmată chiar de Poliție, ca făcând parte dintr-un dosar penal de care se ocupă, fără nicio finalitate, de un an și trei luni. „La data de 22 decembrie 2016 la postul de poliție Pechea a fost înregistrată o plângere a victimei cu privire la faptul că fostul ei concubin ar fi urmărit-o de mai multe ori în timp ce se deplasa pe drumul dintre domiciliu și locul de muncă, fără să îi adreseze nici un cuvânt.Aceasta a mai precizat că în perioada ianuarie-februarie 2016 ar fi avut o relație de concubinaj cu bărbatul. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire fiind dispusă începerea urmării penale in rem”, a informat IPJ Galați. Spre sfârșitul anului 2017, Vasile Petcu, în stare de ebrietate, a mai comis două agresiuni evidente împotriva femeii. În prima fază, a încercat să o agreseze la locul de muncă, însă a renunțat la idee după ce ar fi fost avertizat de patronul magazinului să nu mai calce prin zonă. Apoi, a scris cu vopsea tot felul de obscenități pe gardul de la locuința femeii. Iar lucrurile nu s-au oprit aici. „La data de 2 februarie 2018 femeia a sesizat organelor de poliție faptul că în ziua respectivă fostul concubin s-ar fi îndreptat cu bicicleta spre ea.Aceasta a fost din nou audiată de organele de poliție, bărbatul fiind din nou sancționat contravențional”, a precizat cms.șef Gabriela Costin, IPJ Galați. Martorii la incident spun însă că lucrurile sunt mai complicate decât par, căci agresiunea cu bicicleta a fost însoțită de afirmații violente și de amenințări explicite cu moartea.Oamenii legii nu le-au luat însă foarte în serios.Violeta Mirică (34 de ani) a fost ucisă în zorii zilei de 1 martie 2018 de către fostul amant, Vasile Petcu (41 ani), care i-a aplicat 15-20 de lovituri de cuțit în zona gâtului și a feței. Sătenii povestesc că femeia, mamă a doi copii (dintre care unul de 17 ani), se despărțise de soț și locuia cu părinții ei. La un moment dat, ea s-a împrietenit cu criminalul, cu care a avut o relație amoroasă de câteva luni, însă femeia a decis să rupă legătura din cauza violențelor pe fond de gelozie ale iubitului.Mai mult decât atât, femeia decisese de câteva săptămâni să se împace cu fostul soț, ceea ce l-a înfuriat la culme pe fostul iubit, care a amenințat-o în public că îi va tăia gâtul. În dimineața de joi, criminalul a ieșit în stradă și a așteptat-o pe victimă (care locuia la câteva case distanță de domiciliul lui) în drumul către serviciu. Când a văzut-o, el i-a cerut să se împace și i-a oferit un mărțișor. Cum femeia l-a refuzat, a scos un cuțit și a înjunghiat-o cu furie, de mai multe ori. Apoi a abandonat victima într-o baltă de sânge și a plecat acasă. Criminalul a fost reținut joi, 1 martie, la prânz, pentru audieri, urmând să fie propus pentru arestare preventivă. Declarația lui în fața anchetatorilor a fost: „Recunosc fapta, dar nu o regret".