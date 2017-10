Igaş i-a chemat la discuţii pe sindicaliştii care protestau în faţa MAI

Igaș i-a chemat la discuții pe sindicaliștii care protestau în fața MAI

Ministrul Administrației și Internelor, Traian Igaș, a chemat la discuții, vineri dimineață, un grup de 13 sindicaliști care protestau în fața ministerului și a promis să reanalizeze Ordinul MAI 400 pentru a încerca să le rezolve problemele.Polițiștii de la Sindicatul Național al Agenților de Poliție s-au adunat, vineri dimineață, în fața ministerului, după ce săptămânile trecute au organizat mai multe acțiuni similare, la un moment dat legându-se cu lanțuri în fața instituției.Ministrul Traian Igaș, sosind la serviciu în jurul orei 8, a oprit mașina în dreptul lor și i-a chemat în minister pentru a discuta.În urma discuțiilor, care au durat în jur de 30-40 de minute, ministrul a promis să reanalizeze Ordinul MAI 400, privind regimul disciplinar al polițistului și să-l modifice în eventualitatea în care se constată prevederi ilegale.El le-a spus însă sindicaliștilor că trebuie să respecte și ei legea, așa cum trebuie s-o facă orice agent și până la ultimul polițist.„Am toată deschiderea și când există probleme încerc să le rezolvăm prin dialog. Dorim și noi modificarea statutului polițistului, prin care vom corecta multe aspecte neconforme cu statutul polițistului, iar în mine veți găsi un partener. Nu am implicat politicul în MAI, nu am promovat oameni pe criterii politice, deși au fost unele presiuni, ci doar profesionale. Nu s-au făcut nici derogări de la norme în timpul mandatului meu”, le-a spus Igaș sindicaliștilor.La finalul discuțiilor, sindicaliștii au lăsat conducerii MAI o listă cu problemele pe care le întâmpină în meseria lor și au spus că vor suspenda protestele până când vor primi un răspuns de la ministrul Igaș.