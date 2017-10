Igaş: Dacă nu se face restructurare există riscul să nu se mai poată plăti salariile angajaţilor MAI

Igaș: Dacă nu se face restructurare există riscul să nu se mai poată plăti salariile angajaților MAI

Restructurarea Ministerului Administrației și Internelor trebuie făcută neapărat, întrucât în caz contrar există riscul să nu mai poată fi plătite în integralitate salariile celor angajați în structurile MAI, a declarat, ieri, la Galați, ministrul de resort, Traian Igaș. „Am cerut tuturor șefilor de armă să solicite organigramele din teritoriu și urmează să vedem unde putem să facem corecturi. Aici ține și de reorgenizare, dar și de modernizare, pentru că nu ne dorim doar să restructurăm și să ne oprim la acest capitol. Toată organigrama trebuie așezată în așa fel încât să avem un randament mult mai bun decât am avut până în acest moment. Ce ne-am propus să facem va fi în favoarea sistemului și a cetățenilor de rând. Dacă nu vom trece de urgență la aceste restructurări riscăm să nu putem da în integralitate salariile angajaților din structurile MAI și aici îmi asum răspunderea de a urgenta acest proces început”, a declarat ministrul Igaș. Acesta a mai precizat că restructurările ar fi trebuit făcute de mulți ani și că lipsa reorganizării a condus la situația în care România are cu o sută de polițiști la 100.000 de locuitori, peste media europeană. Întrebat dacă mai sunt suficienți bani pentru plata angajaților din structurile MAI de la 1 iulie, ministrul a evitat să dea un răspuns exact, susținând că nu dorește să discute despre cifre și că în momentul când va anunța numărul celor care vor fi disponibilizați va oferi toate detaliile legate de acest aspect. În urmă cu o zi, Traian Igaș declara, la Guvern, că angajații MAI vor primi în luna decembrie salarii reduse cu 30 la sută dacă programul de disponibilizare a polițiștilor nu va fi derulat. „Trebuie să rețineți următorul lucru: dacă nu facem aceste disponibilizări, salariații MAI vor primi în decembrie cu 30% mai puțin la salariu”, a spus Igaș, într-o discuție cu jurnaliștii privind programul de disponibilizare a polițiștilor. Camera Deputaților nu a adoptat, marți, proiectul de lege privind disponibilizările din MAI, fiind înregistrate 150 de voturi „pentru”, 132 „împotrivă” și opt abțineri. Pentru adoptare ar fi fost necesare 167 de voturi favorabile. Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui act normativ. Anterior, proiectul a fost respins de Senat.