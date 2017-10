Ieri, Miron Cozma a ieşit din penitenciar

Ieri, Miron Cozma a ieșit din penitenciar

Luni, 03 Decembrie 2007

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, a părăsit duminică, Penitenciarul Rahova, unde a fost închis pentru mineriade și a declarat că a făcut 10 ani de pușcărie pentru că și-a făcut datoria de lider de sindicat. „S-ar părea că mă simt bine. Ce nu te omoară te întărește”, a spus Cozma imediat ce a ieșit pe ușa Penitenciarului Rahova. El a adăugat că a făcut 10 ani de pușcărie pentru că și-ar fi făcut datoria de lider de sindicat. „Am făcut 10 ani pentru că am avut curajul să înfrunt politicienii corupți în această țară, politicieni care au reușit o performanță tristă, să facă din România cea mai coruptă țară din Europa”, a declarat Cozma, care a adăugat „Dacă cred că m-au învins, s-au înșelat”. Fostul lider al minerilor a adăugat că vrea să se liniștească și să se întâlnească cu familia. Potrivit avocatului, Cozma nu are voie să intre în Petroșani și București timp de cinci ani, după punerea în libertate, măsură ce a fost dispusă de instanță. Avocatul său, Adrian Roșeți, a declarat că va solicita escortă deoarece părinții lui Miron Cozma sunt înmormântați în Valea Jiului și ar dori să treacă prin localitatea respectivă. Cozma are alți șapte ani de interdicție pentru anumite drepturi civile, mai exact până în 2014. „Voi solicita pentru clientul meu să i se permită să vină în București, chiar însoțit de escortă, la procesul pe care îl are cu statul român”, a mai declarat Roșeți. Potrivit acestuia, Cozma va dori să petreacă mai mult timp cu familia. „Este un om la peste 50 de ani, care vrea să-și petreacă timpul cu familia”, a declarat Roșeți. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului este așteptat de rude la Timișoara, unde acestea au o casă într-un cartier nou construit. Potrivit avocatului, fostul lider al minerilor din Valea Jiului a executat o pedeapsă contopită în 2005 de Curtea de Apel București pentru mineriadele din 1991 și 1999. „În mod normal, eliberarea se face la ora 9 dimineața. În cazul celor care au stat în închisoare mai mult de cinci ani este o procedură specială. Va fi și o discuție cu un psiholog”, a mai declarat, pentru NewsIn, avocatul lui Miron Cozma, Adrian Roșeți.