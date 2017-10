„ICE“, trimis din nou în judecată de procurorii DIICOT

Procurorii Serviciului DIICOT Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Mihai Ghiață, zis „ICE”, din Constanța, și a altor trei persoane, pentru comiterea infracțiunilor de falsificare de instrumente de plată și fals informatic. Potrivit procurorilor, la data de 9 iunie 2004, Ghiață a fost depistat deținând un card falsificat, pe care îl contrafăcuse cu aparatura pe care o avea la domiciliul său. De asemenea, în perioada aprilie - mai 2004, el a transmis o pagină web contrafăcută ca aparținând băncii „Fleetbank” (sucursală a „Bank of America”) către clienți, susținând că banca are probleme tehnice, solicitând astfel datele de contact ale clienților ei. În fața procurorilor, Ghiață nu a recunoscut comiterea faptelor. El este un „client” vechi al anchetatorilor și mai are la activ două condamnări pentru fapte similare.