Iată super-misiunea Poliţiei Rutiere!

Politistii au o noua sarcina

Are dreptate dl .Dogaru : nu acesta este obiectivul principal al poliției rutiere. Politia rutiera are de aplicat Codul rutier. E clar domnilor care ati facut noul Cod pr. civila ? Execuitarea silita o face ex. judecatoresc si este firesc sa apeleze la Politie daca se opune debitorul. Dar care Politie domnilor care ati facut noul Cod pr. civila , stiti ? Aha , Politia rutiera face munca voluntara : primeste o lista cu debitori sa o rezolve . Asta este consecinta INCOMPETENTEI LEGISLATIVULUI.