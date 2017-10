Iată încotro se îndreaptă piaţa auto constănţeană. 2014 ar putea fi un an de cotitură

Interviu cu directorul Cardinal Motors, Dumitru Caragheorghe

Iată încotro se îndreaptă piața auto constănțeană. 2014 ar putea fi un an de cotitură

- În România, livrările totale de autovehicule, autoturisme și vehicule comerciale, înregistrează în primele 4 luni ale anului 2014 o creștere de 23,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În interiorul acestei creșteri, avem autoturismele cu +21,7%. Creșterea vine în contextul unor evoluții pozitive în majoritatea țărilor UE și este impulsionată în acest interval de timp de demararea programului Rabla cu aproximativ o lună și jumătatea mai devreme față de anul trecut.Demn de consemnat este și faptul că luna aprilie a fost a zecea luna de creștere consecutivă, la nivel național, situație cu care nu ne-am mai întâlnit în ultimii 5 ani. Pe piața autoturismelor noi, în județul Constanța se înregistrează, în linii mari, aceleași tendințe ca cele de la nivel național, cu mențiunea că în această piață achizițiile persoanelor fizice au o cotă mult mai mare față de ceea ce se întâmplă în țară. În ceea ce privește mărcile pe care Cardinal Motors le reprezintă în plan local, Volkswagen și Audi, putem spune că înregistrăm creșteri mai mari decât mediile naționale și eu, personal, sunt optimist că vânzările de mașini noi își vor continua trendul ascendent, impulsionate în primul rând de vechimea parcului auto (aproape 9 ani vechime medie a autoturismului) și de gradul de motorizare la mia de locuitori încă foarte scăzut (penultimul loc în UE). Numărul foarte mare de cereri de ofertă pe care le-au înregistrat colegii mei în ultimele luni, precum și numărul de programări pentru test-drive, ne fac să fim încrezători într-un an 2014 care să reprezinte un nou start în piața achizițiilor de autoturisme noi.- Vânzările din perioada 2005 - 2008 au fost puternic susținute și de o flexibilitate a pieței creditului financiar, sub diferitele lui forme. În contextul relansării creșterii economice este de presupus că și condițiile de acces la finanțare se vor îmbunătăți, fapt care, coroborat cu elementele menționate anterior, vor duce cu siguranță la apropierea de rezultatele de maxim din 2007 - 2008, însă aceasta într-un orizont de timp ușor mai larg, cel mai probabil între 5 și 10 ani. Până atunci, în condițiile unor decizii guvernamentale care să nu blocheze aceasta piață, evoluția firească este de creștere de la an la an, cel mai probabil într-un ritm de 5 - 15%.- În momentul de față punem la dispoziție clienților Volkswagen modelele Jetta, Noul Polo, Golf 7, Tiguan și Up!, iar pentru clienții Audi oferim la drive test A3, Q3 și Q5. Pentru Volkswagen autovehicule comerciale punem la dispoziția doritorilor modelul Caddy. Modele alocate la Cardinal Motors pentru test drive sunt într-un proces permanent de rotație, modele succedându-se și oferind practic doritorilor acces facil la testarea variantei preferate.- La Cardinal Motors clienții pot beneficia de programul Rabla pentru toate modele din gama Volkswagen și Audi. Disconturile variază în funcție de model pentru că, pe lângă cei 1.450 euro care înseamnă prima de casare, la fiecare model Cardinal Motors oferă discount-uri atractive care pot ajunge și la 5.000 euro, iar un exemplu este Volkswagen Passat. De asemenea, clienții care doresc să achiziționeze modelele Polo și Golf beneficiază suplimentar față de tichetul rabla și de eco bonus în valoare de 500 lei, datorită faptului că aceste modele vin cu noile motorizări Euro 6. În plus față de aceste reduceri, clienții Cardinal Motors care aleg să achiziționeze autoturismul prin finanțare Porsche Leasing sau credit Porsche Bank beneficiază de o dobândă preferențială de 6,45% fixă, 3 luni casco gratuit și încă 2% reducere la prețul mașinii.- Tradițional, programul Rabla are un impact mai mare pe mărcile low-cost, însă rezultatele înregistrate în acest start de campanie ne fac să credem că și pe segmentul Volkswagen există o cerere în creștere față de anii anteriori, fapt ce denotă cizelarea cerințelor clienților pentru calitate și performanțe superioare, pe care nu le pot regăsi la competitorii noștri din piață.- Vânzările modeste de mașini noi înregistrate în ultimii ani au condus inevitabil la o învechire a parcului auto și implicit la diversificarea, intensificarea și creșterea numărului de defecțiuni apărute. Pentru susținerea acestor clienți, care au mașini mai vechi de patru ani, Cardinal Motors, susținut și de importatorul mărcilor Volkswagen și Audi au pregătit în ultimii ani promoții la piese originale, care includ pachete de service cu reduceri substanțiale la piese și manoperă.Un exemplu foarte relevant este programul Audi 8+ prin care oferim clienților cu mașini Audi mai vechi de opt ani discounturi la anumite grupe de piese de 40%. De asemenea, Cardinal Motors și-a redus prețurile de manoperă oferite clienților cu mașini mai vechi de patru ani și oferă reduceri substanțiale la piese originale.În aceeași idee, de a veni în sprijinul clienților noștri, Cardinal Motors are încheiate contracte de parteneriat service cu toate firmele de top din piața asigurărilor din România cu care avem decontare directă atât pentru polițele Casco, cât și pentru RCA, totodată clientul beneficiind de garanția unor reparații specializate și de calitatea lucrărilor garantate de experiența mecanicilor și a inginerilor Cardinal Motors, instruiți în centrele de pregătire ale producătorilor Volkswagen și Audi.