Iată cum va arăta circulaţia în zona Tomis Nord! Ce părere aveţi?

9

O prostie din multe altele

In spatele blocurilor de pe Badea Cartan, undeva in zona complexului comercial se afla o zona mare, plina de gunoaie si tot felul de colorati care-si duc viata pe acolo. Deasemeni, de-a lungul strazii Tulcea exista spatii verzi pe care nu creste nimic si trotuare ca in mijlocul Parisului. De ce nu reconfigurati si largiti aceasta strada, preferati sa ingreunati viata locatarilor si sa dati de mancare taximetristilor si politistilor, care vor avea cale libera sa ne faca praf, asa cum o au peste tot in orasul acesta.