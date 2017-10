Iată cum poţi ajunge şeful mascaţilor din IPJ Constanţa

Iată cum poți ajunge șeful mascaților din IPJ Constanța

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța organizează concurs, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, pentru ocuparea funcției vacante de șef serviciu la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Constanța. Testarea va avea loc la sediul IPJ Constanța, în data de 25 aprilie, la ora 12.În vederea participării la examen / concurs, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să aibă trei ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen / concurs, să aibă doi ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție, să nu se afle în curs de urmărire penală, să fi obținut în ultimii doi ani calificativul de cel puțin „bine” la evaluarea profesională individuală, să fie declarați „apt” medical și psihologic pentru promovare în funcții de conducere, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10 și este declarat „Admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin nota 7,00. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat „Admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța - Serviciul Resurse Umane din Constanța, pe bază de raport, până la data de 3 aprilie, ora 12. Testarea psihologică a candidaților se va desfășura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din București.În prezent, funcția de șef al mascaților din IPJ Constanța este deținută de Adrian Cerneagă. Acesta a fost împuternicit la comanda serviciului după pensionarea comisarului-șef Emanoil Moraru.