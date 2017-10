Iată cine împarte dreptatea la Constanţa! (II)

Iată cine împarte dreptatea la Constanța! (II)

Am relatat în ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber” povestea a doi bătrâni din Constanța, care susțin că magistratul Alexandru Mircea Dinică, deși a locuit cu chirie într-un apartament pentru care aceștia aveau împuternicire, situat în imediata apropiere a hotelului „Ibis”, nu a plătit atât contravaloarea chiriei, cât și a utilităților. Astăzi, vă vom prezenta aspecte cutremurătoare din viața sa de familie, relatate de chiar soția acestuia, acum în vârstă de 18 ani, cu care magistratul s-a căsătorit acum trei ani. Femeia susține că l-a părăsit pe judecător din cauză că era violent, că obișnuia să o bată atât pe ea, cât și pe copilul mai mare al celor doi. La 39 de ani și-a luat nevastă de 15 ani În ceea ce privește viața personală și de familie a magistratului Mircea Dumitru Dinică, sunt foarte multe de spus. Acum în vârstă de 42 de ani, judecătorul s-a căsătorit, în urmă cu doar trei ani, când încă se afla la Gurahonț - județul Arad (de unde s-a transferat, în 2008, la Judecătoria Constanța) cu o fată care abia împlinise 15 ani, pe nume Alexandra Maria. Aceasta face parte dintr-o familie modestă din satul Zimbru, comuna Gurahonț. Până la acel moment, el mai fusese căsătorit în două rânduri. Din prima căsnicie are o fată, de-o vârstă cu actuala soție, iar din al doilea mariaj, încă un copil. Pentru că, așa cum urma să ne precizeze chiar soția lui, Alexandra Maria Dinică, „se auzise la CSM că umblă cu o minoră”, Dinică a luat-o de soție pe fată, bineînțeles după ce părinții și-au dat acordul. La data de 19 aprilie 2007 s-au căsătorit, iar la 28 octombrie 2007 se naște primul copil, Alexan-dru Mircea Dinică. Potrivit asistentului social din Gurahonț, Marinela Baica, cei doi soți au locuit, inițial, cu chirie, în localitatea amintită. În 2008, familia Dinică s-a mutat la Constanța, imediat după ce Consiliul Superior al Magistraturii și-a dat acordul ca el să fie transferat la Judecătoria de aici. La data de 27 februarie 2009, se naște, la Constanța, cel de-al doilea copil al familiei Dinică, Antony Andreea Constantin. În toamna lui 2009, între cei doi soți apar disensiuni, iar ei se despart în fapt, de aproximativ opt luni Alexandra Maria Dinică locuind, cu cei doi copii, la mama sa, în localitatea Zimbru. Tot din toamna lui 2009, pe rolul Judecătoriei Constanța încep să fie înregistrate mai multe dosare ce denotă că cei doi sunt în conflict. La data de 6 octombrie 2009, este înregistrat dosarul nr. 29.442/212/2009, având ca obiect „stabilire domiciliu minor”, în care reclamant este judecătorul Dinică, iar pârâtă - soția sa. În 12 noiembrie se renunță la judecată. La data de 6 noiembrie 2009, judecătorul Dinică intentează divorț de soția sa, cererea sa fiind înregistrată în dosar nr. 34.167/212/2009. La data de 17 decembrie 2009, se renunță, din nou, la judecată. La 26 noiembrie 2009, de această dată, Alexandra Maria Dinică intentează divorț de soțul ei, iar la 29 ianuarie 2010, tânăra face o cerere de strămutare a dosarului, pe care Judecătoria Constanța o declină spre soluțio-nare la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Potrivit site-ului ÎCCJ, cererea de strămutare se va judeca la data de 18 octombrie 2010. „Mă făcea în toate felurile, mă bătea, apoi venea în genunchi și își cerea iertare” Am reușit să luăm legătura, telefonic, cu Alexandra Maria Dinică. Ea ne-a mărturisit drama pe care a trăit-o în acești trei ani și, mai mult decât atât, ne-a confirmat că soțul ei a refuzat să plătească datoriile către familia Manea atâta timp cât au stat la ea. „Este adevărat că am stat acolo și că a refuzat să plătească. De fiecare dată îmi spunea: «Lasă, că nu le dau, că au ei bani destui!»” - ne-a spus tânăra. Pentru că umblă zvonuri diverse, am îndrăznit să o întrebăm pe Alexandra Dinică, o femeie care, la 18 ani, are doi copii și o experiență de viață nu tocmai plăcută, cum s-a comportat soțul ei cu ea și ce anume a dus la despărțire. „Pot să spun că am stat trei ani cu el, dar nu am ajuns să îl cunosc. A știut să mă păcălească. Era un om deosebit de dificil. Avea un comportament ciudat... Mă făcea în toate felurile, mă bătea, apoi venea în genunchi și își cerea iertare. Era foarte violent și se enerva foarte repede! Striga la mine ore în șir! Cel mai grav lucru s-a întâmplat anul trecut, când eram la Constanța. Atunci, băiețelul mai mare, care avea doar un an și două luni, a fost lovit de el pentru prima dată, din cauză că îi mâzgălise pe niște dosare pe care le adusese acasă de la serviciu pentru a le lucra... Era doar un copil... Ce știa el? Copilul a fost traumatizat, ajunsese să se dea cu capul de pereți și refuza să vorbească... Îi era foarte frică de el. Pe mine m-a bătut, cu o curea, de față cu el...” - ne-a povestit Alexandra Maria Dinică, plângând. „Cât timp am stat la Constanța nu puteam să iau legătura cu părinții mei, pentru că nu aveam telefon. Atunci când îi sunam, de pe telefonul lui, stătea mereu lângă mine...” - spune în continuare tânăra. Certurile porneau de la tot felul de nimicuri. „Îmi spunea: «Când am fost cu tine la mare, bărbatul ăla se uita la tine și mâine vă veți da întâlnire!». Eu aveam grija la doi copii, vă dați seama că nici nu se punea problema... De la așa ceva mă lua la bătaie. Altădată, văzuse geamul din casă întredeschis, a presupus că pe acolo fugise un bărbat care fusese la mine... Îmi era frică de el...” - ne-a declarat Alexandra. „Am ținut foarte mult la el, dar acum pot spune că îl urăsc” În toamna anului trecut, când a fost în vizită la părinții ei, Alexandra Maria Dinică a povestit familiei ce a îndurat și a refuzat să se mai întoarcă la Constanța. De atunci, cei doi soți Dinică sunt despărțiți în fapt. „Am aflat că așa se comporta și cu cea de-a doua soție; că, la fel, își bătea copilul. Cel mai mult m-a durut că s-a comportat urât cu copilul cel mare. A trebuit să merg cu el la un psiholog, și acum mai mergem, iar băiatul este mult mai bine. Dar, când mai vine tatăl lui în vizită, tot nu se simte în largul lui, se agită continuu...” - povestește Alexandra. Un alt moment traumatizant s-a petrecut în luna octombrie 2009. „A venit, a urcat copilul (n.r. - cel mare) în mașină și a plecat la Constanța. Am mers la Poliție, dar mi-au spus că ei nu se bagă, pentru că el este judecător! Atunci încă nu era intentat divorțul... Am venit la Constanța, sub pretextul că vreau să mă împac cu el, dar am stat câteva zile, după care am profitat de momentul în care nu era acasă și am plecat” - spune tânăra. Impresia pe care judecătorul Dinică i-a lăsat-o în acești trei ani de conviețuire este că acesta „este visător și foarte nehotărât; că are o problemă cu lucrurile foarte scumpe, cheltuind și zece milioane de lei (n.r. - vechi) într-o zi. Am ținut foarte mult la el, dar acum pot spune că îl urăsc” - și-a exprimat sentimentele tânăra doamnă Dinică. Asistentul social: „Când intră un bărbat în casă tremură” Povestea Alexandrei Dinică ne-a fost confirmată, în mare parte, și de asistentul social Marinela Baica, de la Primăria Gurahonț, care a efectuat o anchetă socială acasă la tânăra din satul Zimbru, la solicitarea instanței de judecată. „Mama (n.r. - Alexandra Maria Dinică) a declarat că, de la începutul căsătoriei, au existat probleme conjugale, pe care, însă, le-a trecut cu vederea, până la data de 1 octombrie 2009, când s-a mutat cu cei doi copii la Zimbru” - ne-a spus asistentul social. Marinela Baica a confirmat și faptul că unul dintre minori, cel mai mare, ar fi fost traumatizat de tată: „Vorbește foarte greu, când intră un bărbat în casă tremură” - ne-a declarat femeia. Și ei, tânăra mamă i s-ar fi plâns că a fost bătută de soț. Potrivit anchetei sociale făcute acasă la Alexandra Dinică, aceasta locuiește în imobilul aparținând mamei sale, Silvia Popa, compus din două camere și o anexă (formată dintr-o cameră și o bucătărie). Mama Alexandrei lucrează în Germania, unde câștigă mai bine de 1.000 de euro pe lună, iar mare parte din bani îi trimite în țară pentru a fi folosiți la întreținerea nepoților. Și Alexandra s-a angajat ca asistent personal al unui copil cu handicap, care este al uneia dintre cele două surori ale ei, pentru care primește salariul de 705 lei pe lună. Primarul din Gurahonț: „Era un tip simpatic!” Primarul din localitatea Gu-rahonț, Ioan-Gheorghe Florea, ne-a declarat că s-a înțeles foarte bine cu judecătorul Mircea Dumitru Dinică, atâta timp cât acesta a fost la Gurahonț. „Era un tip simpatic” - ne-a spus primarul - „eu am colaborat foarte bine cu el”. A ținut însă să precizeze: „În familie, însă, nu știu cum era... Știți cum e, un om poate fi într-un fel în societate și într-un cu totul altul în viața de familie...”. v v v În ediția de mâine a ziarului „Cuget Liber” citiți despre as-pectele de ordin profesional ce-l caracterizează pe judecătorul Mircea Dumitru Dinică. Despre încercările disperate de a „evada” de la Judecătoria Gurahonț (județul Arad) și câteva dintre motivele pentru care el a ajuns, în urmă cu doi ani, la Judecătoria Constanța. Mai mult, veți citi ce note, de-a dreptul rușinoase, a luat acest judecător aflat în exercițiu la un concurs prin care a încercat să acceadă în rândul notarilor din Constanța. - Va urma -