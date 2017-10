Iată ce păţeşti dacă nu ai asigurare obligatorie pentru casă!

Iată ce pățești dacă nu ai asigurare obligatorie pentru casă!

Pentru a scăpa de cheltuielile bugetare în momentul producerii unor dezastre naturale, guvernanții s-au gândit că nu ar fi rău ca românii să mai scoată niște bani din buzunar. Așa a luat naștere legea care obligă la asigurarea locuințelor, despre care mulți nu știu că a intrat deja în vigoare. Potrivit legii, persoanele fizice sunt obligate să își asigure locuințele aflate în proprietate personală împotriva dezastrelor naturale. Valoarea primei anuale se situează între 10 euro și 20 de euro, în funcție de materialele utilizate și de tipul structurii unității locative. Valoarea asigurată a unei locuințe nu va depăși 20.000 de euro, în timp ce nivelul minim se situează la 10.000 de euro. Cei care doresc să își asigure casa la o valoare mai ridicată, au posibilitatea să încheie o poliță facultativă. Pe de altă parte, persoanele care nu au posibilități financiare pentru achitarea primei de asigurare, statul va subvenționa parțial sau integral această sumă. Din această categorie fac parte persoanele care beneficiază de asistență socială de la stat, care se încadrează în limitele venitului social. În momentul de față, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, gradul de asigurare a locuințelor se situează la aproximativ 10% din totalul unităților locative existente. Începând cu data de 15 iulie 2010, asigurarea locuințelor a devenit obligatorie, toți proprietarii fiind obligați ca în termen de șase luni să încheie o poliță de asigurare. Pentru cei care nu vor încheia această poliță până la data de 15 ianuarie 2011, legea prevede amenzi care trebuie aplicate de administrațiile locale. Mai exact, cei care sunt prinși pe picior greșit atunci când se vor duce să plătească impozitul pe locuințe, vor fi amendați. Sancțiunea este cuprinsă între 100 și 500 de lei, deci, mult mai mult decât costă polița obligatorie. 10.000 de euro pentru o casă din chirpici Proprietarii de locuințe care au deja o asigurare facultativă sunt și ei obligați să încheie o poliță obligatorie, în maximum un an de la aplicarea acestei legi. „Asigurarea obligatorie acoperă numai trei riscuri: inundațiile, cutremurul și alunecările de teren. Sunt excluse riscuri cum ar fi incendiul, explozia și altele, pentru care proprietarul care vrea să le acopere trebuie să încheie o poliță facultativă”, a declarat Cristina Miron, agent la o companie de asigurări din Constanța. Ea a mai precizat că, momentan, foarte puțini constănțeni s-au decis să încheie polițe de asigurări obligatorii. „Cred că mulți nici măcar nu știu despre această obligație. Totuși, ne așteptăm ca numărul să fie mult mai mare pentru că sfârșitul de an îi determină pe oameni să-și plătească datoriile și, cu siguranță, printre acestea se va număra și asigurarea obligatorie a locuințelor”, a mai precizat Cristina Miron. Polița obligatorie costă 10 sau 20 de euro pe an, în funcție de tipul locuinței, spre deosebire de una facultativă care costă peste 100 de euro, dar care acoperă mai multe tipuri de riscuri. Legea împarte locuințele în două categorii. Este vorba de locuințele tip A, cu structura de rezistență din beton armat, metal, lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic. A doua categorie este a locuințelor de tip B, cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic. În a doua categorie se află și casele de la țară construite din paiantă sau chirpici. De exemplu, proprietarul unei case din chirpici va trebui să plătească 10 euro pe an. În schimb, dacă locuința se va prăbuși în urma unor inundații, el va primi despăgubiri de 10.000 de euro. Singurii care nu vor putea să încheie asigurarea obligatorie sunt proprietarii unor locuințe cu bulină roșie. Pentru încheierea asigurării obligatorii, oamenii trebuie să se adreseze unei firme de asigurări.