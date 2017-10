Iată ce alcoolemie avea Alexandru Miu în momentul accidentului

1

pe cand si la noi?

In capitala statului El Salvador, orasul San Salvador, exista o lege care condamna la moarte prin impuscare in fata unui pluton de executie, orice sofer prins baut in interiorul capitalei. Anul trecut 32 de soferi ghinionisti au fost executati in acest mod.ce spuneti? votam asa ceva pentru siguranta noastra si a copiilor nostri?