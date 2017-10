Iarăşi circ! Maşinile parcate aiurea vor putea fi ridicate

1

ASTA-I ROMANIA

NU ESTE NICI UN CIRC, ESTE LOGIC. CAND PIETONII MERG PE CAROSABIL, IMBECILII SE GAREAZA PE LOCUL REZERVAT POMPIERILOR, TRANSPORTULUI DE FONDURI,SALVARE, PE BANDA PT BICICLISTI SIGUR CA ESTE LOGIC SA LE RIDICI AUTOMOBILUL. NU AVETI LOC DE PARCARE ?CIRCULATI CU TRANSPORTUL IN COMUN SAU TAXI. UN POPOR DE BADARANI ,SOFERI ANALFABETI SUNT REVOLTATI CAND O LEGE REGLEMENTEAZA O SITUATIE LOGICA. AM OBSERVAT CA ACEEASI BADARANI SI ANALFABETI, IN OCCIDENT AU CU TOTUL ALT COMPORTAMENT.