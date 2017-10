Şi hoţii au liber în week-end!

Și hoții au liber în week-end!

Locuințele sunt jefuite mai ales în timpul zilei, până în ora 18,00, iar hoții profită de neglijența proprietarilor care își lasă ușile sau ferestrele deschise. Aceasta este concluzia polițiștilor, care au studiat modul de operare al infractorilor. Specialiștii Institutului de Prevenire a Criminalității din Poliția Română au analizat spargerile din locuințe, petrecute în 2011, și au realizat un profil al hoțului, au depistat greșelile proprietarilor, de care profită infractorul, cât și o statistică cu ce se fură cel mai des. Studiul a fost realizat pentru a stabili cum pot fi prevenite aceste furturi. Un prim aspect evidențiat de analiza oamenilor este creșterea numărului spargerilor de locuințe. În primele zece luni ale lui 2011 au avut loc, la nivel național, peste 18.000 de astfel de fapte, cu aproximativ 7% mai mult decât anul trecut. Procentajul în creștere se constată și la nivelul județului nostru, au afirmat polițiștii. Hoțul care fură dintr-o locuință are între 14 și 40 de ani, este necăsă-torit sau trăiește în concubinaj, iar în ceea ce privește studiile, are finalizat cel mult ciclul gimnazial. În cele mai multe cazuri, comite spargerile în localitatea de domiciliu sau în cele învecinate. Rar călătorește într-un alt județ pentru a fura. Ce se furăConcepția potrivit căreia hoțul acționează noaptea este greșită, atrag atenția polițiștii. Din contră, spărgătorii vă intră în casă în timpul zilei, între 8,00 și 18,00 și mai ales în timpul săptămânii, con-știenți că în week-end proprietarii sunt acasă. Preferă, după cumne-a declarat comisar șef Gheorghe Lupșă, șeful Serviciului Investiga-ții Criminale din cadrul Poliției Constanța, apartamentele din zone aglomerate ale orașelor. De exemplu, în Constanța se observă o concentrare a furturilor în centrul municipiului. „Se fură în special bani, bijuterii, telefoane mobile. Obiecte de mici dimensiuni, pe care să le poată scoate cu ușu-rință. Se mai fură și laptopuri sau LCD-uri”, a arătat ofițerul de poliție. Statistica realizată de specialiștii de la București, referitor la „preferințele” hoților din întreaga țară, arată astfel: se fură bani, în proporție de 30%, aparatură electronică - 21%, telefoane mobile - 16%, bijuterii - 13%, haine - 10%, alimente - 9%, băuturi alcoolice - 5,8%, materiale de construcție - 5,5% etc. Unde greșesc proprietarii, acționează infractorii!La fel de greșită este, potrivit oamenilor legii, și concepția că victimele nu-i cunosc pe infractori. Din contră. În aproximativ 36% din cazuri, hoții fură din locuințe unde au intrat cu ușurință: fie pentru că au găsit o ușă sau o fereastră deschisă, fie pentru că îl cunosc pe proprietar și abuzează de încrederea lui. Însă, cele mai multe spargeri sunt comise prin forțarea ferestrelor cu ranga sau prin folosirea șperaclului pentru deschiderea ușii. „Cel mai frecvent mod de operare, pe lângă contactul cu victima, este forțarea ușilor sau ferestrelor. La ferestre, modul este determinat de larga răspândire a tâmplăriei din PVC. În cazul ușilor, ponderea cea mai mare o reprezintă ușile dotate cu un singur sistem de închidere, care simplifică acțiunea infractorului. Locuințele dotate cu uși metalice au cel puțin două sisteme de închidere și sunt vizate numai de infractorii specializați, care dispun de instrumente adecvate”, au precizat polițiștii. În schimb, la sate, sunt vizate casele de la marginea localităților, iar furturile sunt comise noaptea.