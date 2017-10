Şi băut, şi fără permis

Și băut, și fără permis

Șofatul fără a avea permis de conducere și eventual și după câteva pahare cu alcool a devenit o adevărată modă la Constanța. Joi dimineață, în jurul orei 2.10, polițiștii Secției 5 au oprit în trafic un autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 30 de ani, din Constanța.În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că Ionuț F. nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Ba mai mult, pentru că acesta mirosea puternic a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 0,89mg/l alcool pur în aerul expirat.Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.