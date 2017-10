Şi-au scos la vânzare pistoalele cu glonţ

2

Draga "Armurierul"

Si eu sunt tentat sa dau vina pe analfabeti,dar se pare ca ne inselam amandoi.Ofiterii batrani povesteau ca in armata veche(la inceputul secolului XX),soldatul venea acasa in permisie,cu pusca la umar.Isi agata pusca in cui si pleca la nunta.Soldatul pleca la betie,dar nu se auzea niciun foc de arma.In Romania anilor 1910 au existat mai multi analfabeti decat avem azi in tara.Apoi am crezut ca numai nataraii si analfabetii isi bat sotiile,dar am aflat ca pana si un ministru si-a batut nevasta.Cauza multor nenorociri nu este incultura,sau absenta legislatiei in domeniu.Cauza multor nenorociri este lipsa noastra de RESPECT si DISPRETUL.Este un soi de "nascut liber",cum zic liberalii.Cand copilul meu a invatat sa inoate,i-am spus ca trebuie sa respecte marea si sa nu se lupte niciodata cu apa,pentru ca va pierde mereu.Cand copilul meu si-a cumparat o masina,i-am spus ca automobilul trebuie respectat asa cum iti respecti parintii.Automobilul nu este o jucarica.Multi dintre noi au facut trageri in armata.In poligoanele militare a existat si exista un adevarat "ritual" in timpul antrenamentelor cu arma. Cu toate masurile impuse in poligone s-au intamplat si acolo multe nenorociri.In schimb,daca in armata nu am invatat sa trag la tinta,am invatat altceva:sa nu ma joc cu o arma sau sa RESPECT o arma.Si inca ceva care nu poate fi trecut cu vederea,ca sa va convingeti ca am dreptate.Prin anul 2004,Mazare se poza mandru cu un pistol la cingatoare.Atunci nu l-a sanctionat nimeni,ba chiar a fost aplaudat si reales mare primar de Constanta.Alte comentarii sunt de prisos.