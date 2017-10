Şi-au luat ţeapă cu Dacia 1300. De 20 de ani, plâng după bani!

Și-au luat țeapă cu Dacia 1300. De 20 de ani, plâng după bani!

De mai bine de 20 de ani, zeci de români, care au depus la CEC avans integral sau parțial, pentru cumpărarea unei Dacii, unica modalitate de cumpărare a unui autoturism nou, așteaptă cu deznădejde să-și recupereze acești bani. Asta pentru că statul român refuză să dea deponenților sumele achitate. În prezent, în România, peste 2.000 de oameni se luptă în zadar cu statul român pentru a-și recupera banii plătiți înainte de 1989 pentru achiziționarea unui autoturism Dacia. De aceea, ei s-au constituit în Asociația Păgubiților de Autoturisme din România, organism ce are ca scop recuperarea sumei depuse la CEC până în 1992 și a sumelor depuse la CEC și transferate la BRD în vederea achiziționării autoturismelor Dacia, cu titlul de daune in-terese pentru toți cei înscriși în asociație. Printre aceștia, se numără și 22 de constănțeni care se luptă să își recâștige drepturile. Un exemplu în acest sens este și inginerul Constantin Angelescu, un constănțean care spune că a dat deja statul în judecată încă din luna octombrie a anului trecut și că speră ca măcar instanța să îi facă dreptate. „De mai bine de 20 de ani, așteptăm despăgubiri pentru Daciile comandate. Am sperat în toți acești ani că lucrurile se vor schimba și că ne vom recupera vreodată cei 70.000 de lei, achitați înainte de 1989. Am sperat că, odată cu transferul banilor către BRD, se va întâmpla minunea, însă lucrurile par a fi mai încurcate decât ne-am așteptat. Singura șansă este justiția, iar noi am apelat la ea chiar dacă plătim bani grei pentru avocați”, susține constănțeanul. Lupta pentru despăgubire Președintele asociației, Cucu-Mihai Dogaru, susține că, deși statul român recunoaște dreptul deponenților la despăgubiri prin elaborarea unei legi angajament, acest lucru nu a fost respectat și păgubiții nu au primit încă nici autoturismul contractat cu statul, nici alte despăgubiri. „Din documentele oficiale pe care le deținem, rezultă neîndoielnic că banii depuși cu bună credință de cetățeni pentru cumpărarea de autoturisme erau transferați de către unitățile CEC la Banca Națională, intrând astfel în circuitul economico-financiar al statului. Acum însă, statul îndeamnă păgubiții, cu un cinism inimaginabil, să aștepte alți zeci de ani fără niciun răspuns clar și tergiversând lucrurile”, ne-a declarat președintele Dogaru.