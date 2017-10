Şi-a ucis fiul şi s-a spânzurat, după ce a fost anunţat că are de plătit mii de lei, pentru că ar fi accesat un site porno

Și-a ucis fiul și s-a spânzurat, după ce a fost anunțat că are de plătit mii de lei, pentru că ar fi accesat un site porno

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat din județul Brăila și-a ucis copilul de patru ani, după ce l-a adus acasă de la grădiniță, apoi s-a spânzurat, anchetatorii spunând că brăileanul a recurs la acest gest după ce a fost anunțat că are de plătit 70.000 de lei, întrucât ar fi accesat un site pentru adulți.Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 37 de ani și-a ucis fiul de patru ani miercuri, după ce l-a adus acasă de la grădiniță. Ulterior, bărbatul s-a spânzurat, trupurile celor doi fiind descoperite de un copil mai mare al brăileanului.Băiatul de 14 ani, care abia se întorsese de la școală, a anunțat imediat vecinii, care au solicitat intervenția unei ambulanțe, însă medicii sosiți la fața locului nu au putut face altceva decât să constate decesul copilului și al tatălui său.Conform anchetatorilor, bărbatul ar fi lăsat un bilet de adio, în care susținea că ar fi decis să moară și să-și ucidă copilul după ce ar fi fost anunțat că are de plătit 70.000 de lei, întrucât ar fi accesat un site pentru adulți, în caz contrar riscând să ajungă la închisoare."Nu mi se pare normal ce am făcut. Îmi cer iertare de la toți. Am primit atenționare că am de plată 70.000 de lei sau fac 11 ani de pușcărie. Nu vreau ca Nicușor (n.r. - fiul său de patru ani) să rămână să sufere în urma mea. Eu nu suport să fac pușcărie. Nu suport!", a scris bărbatul în biletul de adio, potrivit anchetatorilor.Un localnic, vecin cu bărbatul, a spus că acesta era liniștit, muncea și "nu avea probleme acasă"."Cred că i-a fost frică de amenda prea mare. Dar cred că o fi fost vreun virus ceva, a intrat pe internet și a primit vreo avertizare de pe un site. Era liniștit, muncea, nu avea probleme acasă. Are patru copii, unul cu actuala soție, restul din căsătorii anterioare", a spus localnicul.