Şi-a ucis concubinul, pe motiv de… sex!

Și-a ucis concubinul, pe motiv de… sex!

Scandalurile care se țineau lanț într-o familie din localitatea Dumbrăveni au dus, în această săptămână, la o tragedie de proporții. După o ceartă care s-a consumat luni, presărată cu injurii și bătăi, la două zile, unul dintre „protagoniștii” poveștii a decedat. Necropsia a arătat că moartea a fost violentă, iar procurorii criminaliști au intrat pe fir.Loredana Itu, de 38 de ani, și Ionel Trașcă, de 48 de ani, formau un cuplu de mai mulți ani. Relația dintre ei a fost una „tumultoasă”, dacă e să ne referim la faptul că au împreună un copil de 15 ani și unul de un an și opt luni, dar și că mai există un băiat de opt ani care face parte dintr-o altă relație a Loredanei. Cei doi au fost despărțiți o perioadă, timp în care femeia a intrat într-o altă relație, iar după un timp, drumurile lor s-au reîntâlnit, moment în care s-au hotărât să își refacă viața de cuplu. Consătenii lor spun că, în ultimii ani, în casa celor doi aveau loc, frecvent, scandaluri, chiar și bătăi. Cu toate acestea, „povestea lor de iubire” a mers mai departe. Luni, între orele 12 - 14, spun anchetatorii, Ionel Trașcă, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, ar fi iscat un scandal monstru, aruncând cu o serie de acuzații deosebit de grave la adresa concubinei. Printre altele, el i-ar fi reproșat că ar fi o depravată și că… ar face sex cu unul dintre băieții lor! La un moment dat, enervat, el a aruncat cu sticla pentru lapte a celui mic în consoartă, gest la care ea nu a stat nepăsătoare, ci dimpotrivă, a răspuns luând un lemn de lângă sobă și lovindu-l pe Ionel în zona spatelui. Bărbatul s-ar fi potolit după acest incident, după cum le-a povestit femeia anchetatorilor. Numai că, a doua zi, el a început să acuze dureri de spate, pe care nu le-a luat în serios, iar dacă Loredana a insistat să cheme salvarea, bărbatul ei ar fi refuzat, fiind convins că nu e nimic grav. Miercuri însă, acesta a murit, iar pentru că nimeni nu putea spune o cauză concretă a decesului, cadavrul a fost transportat la morga din Mangalia în vederea efectuării necropsiei. Medicii legiști au constatat astfel că moartea lui Ionel Trașcă a fost cauzată de o fractură costală și de o ruptură de splină, care au provocat apoi o hemoragie internă și complicații atât de grave care au dus la deces. Concubina sa, luată la întrebări, a povestit de incidentul care a avut loc, la începutul săptămânii, și care i-ar fi adus moartea bărbatului, la doar 48 de ani ai săi. Pentru că femeia are trei copii, dintre care unul de un an și opt luni, procurorii au decis că se impune cercetarea sa în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de loviri cauzatoare de moarte.