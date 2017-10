Şi-a dat DEMISIA deşi deţinea un record!

Și-a dat DEMISIA deși deținea un record!

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Pușcalău și-a dat DEMISIA de la B1 TV: "Multumesc! Tuturor telespectatorilor, care m-au sustinut in acesti ani, care m-au criticat, care mi-au trimis de atatea ori mesaje si carora le datorez cateva expicatii pentru gestul meu.Da, mi-am dat demisia de la B1 TV. Da, proiectul “Buna seara, Romania!” de la ora 20, care ar fi urmat sa se mute de la ora 21.30, conform noii grile, s-a incheiat. Inainte de a da explicatiile, pe care le consider necesare, as vrea sa va spun ca acesti ani au fost superbi, ca am vazut un post de televiziune cum se naste si cum creste si ca am fost acolo la fiecare pas de evolutie. Am fost acolo de cand se varuiau peretii si se cumparau birourile din redactie, am fost acolo sa ii pregatesc pe cei ce urmau sa fie reporteri, am fost acolo de la prima zi de emisie, am fost acolo cand faceam cate patru ore de jurnal de stiri, fara pauza si ma bucur ca toata aceasta munca a avut rezultate frumoase de rating si impact in momente politice decisive (suspendarea presedintelui, alegerile prezidentiale…).Cel mai frumos moment si cel pe care l-am visat si l-am dorit in toti anii acestia de televiziune, a fost confruntarea finala dintre Klaus Iohannis si Victor Ponta si ma bucur ca am reusit sa fac posibila acea dezbatere si de asemenea ma bucur ca am reusit sa aduc postului B1 cea mai mare audienta din istoria sa. Sa spunem ca a fost cadoul meu de plecare… Despre dezbaterea Klaus Iohannis- Victor Ponta oricum promit tuturor sa revin cu povestea din spatele cortinei, dar si cu o analiza proprie a fenomenului, care s-a petrecut atunci. De ce am plecat? Fara sa intru in prea multe detalii, pentru ca asta tine de modul in care vad eu o raportare corecta fata de un loc unde am lucrat, pot spune ca nu ma mai simt parte din acest proiect, nu mai simt ca avem un drum comun, nu mai inteleg si nu mai rezonez cu multe dintre deciziile conducerii. In plus, influenta unor personaje toxice, este atat de mare incat contamineaza intreaga atmosfera a postului. Iar eu am o viziune clara despre locul de munca. E acel loc unde te duci cu placere, te simti apreciat si respectat si sunt create toate conditiile pentru a face performanta. Ceea ce, din pacate, nu mai este cazul aici. Nu vreau sa comentez prea multe despre unele sincope vizibile in logica si contanta politicii editoriale. Telespectatorii sunt cei care trebuie sa faca aceasta analiza. Desigur si eu am facut propria analiza, iar rezultatul este decizia de a pleca. Le urez succes colegilor mei, cu multi am “impartit” redactiile si altor televiziuni si sunt de asemenea sigura ca ne vom reintalni, in cine stie ce alt context. In perioada urmatoare imi voi analiza optiunile de cariera si, dupa cum anuntat si mai sus, voi pregati o carte despre culisele politicii, cu accent evident pe confruntarea finala dintre Klaus Iohannis si Victor Ponta, care, sunt sigura, va avea multe elemente interesante.Abia astept sa ne revedem!"