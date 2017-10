Şi-a ameninţat, lovit şi sechestrat fosta iubită, chiar a doua zi după ce a ieşit din penitenciar

Și-a amenințat, lovit și sechestrat fosta iubită, chiar a doua zi după ce a ieșit din penitenciar

A doua zi după ce a fost eliberat din penitenciar, unde a stat șapte luni pentru comiterea unor furturi, a și „călcat pe bec”. Și nu oricum ci lovind-o, amenințând-o și lipsind de libertate pe fosta lui iubită, înjosind-o în fața colegilor de clasă. Este vorba de Florian Ștefan, de 19 ani, care a ieșit din penitenciar la data de 7 octombrie, iar a doua zi de dimineață, respectiv pe 8 octombrie, s-a prezentat în sala de curs, de la un liceu din Constanța, la care învață fosta lui prietenă, Marina Adriana M., pe care a amenințat-o, a lovit-o, iar apoi a dus-o într-o scară de bloc, de unde nu i-a mai dat drumul să plece. În urma plângerii depuse de fată, care are nevoie de 8-9 zile de îngrijiri medicale în urma „atenției” primite de la fostul prieten, Florin Ștefan a fost reținut și băgat din nou după gratii. Vineri, în fața judecătorilor de la Tribunal, el a cerut să fie cercetat și judecat în stare de libertate. El a spus: „nu recunosc infracțiunea de lipsire de libertate pentru că nu a existat lipsire de libertate. La data de 8 octombrie, am fost la liceul unde se afla Marina Adriana M., fosta mea prietenă. Am aflat că nu face cursuri, am mers în clasa ei, am luat-o de păr, pentru că-mi adresase înjurături în timp ce mă aflam la Penitenciarul Poarta Albă. I-am cerut să vină cu mine. Eu am plecat, ea m-a urmat. Am mers în curtea școlii, unde eu i-am dat o palmă. Mi-am cerut imediat scuze, iar ea mi le-a acceptat, după care a vrut să vină cu mine în oraș. Ne-am plimbat aproximativ o jumătate de oră - o oră, în curtea liceului și la un magazin din apropiere. Marina Adriana mi-a cerut să nu mergem spre centrul orașului, pentru a nu fi văzută de părinți, pentru că nu au fost niciodată de acord cu relația noastră. Am mers apoi într-o scară de bloc, unde mergeam noi deseori” - a declarat tânărul în fața judecătorilor. Tot el a spus că fata primea telefoane în mod insistent de la tatăl ei, dar că ea nu voia să răspundă. De altfel, el consideră că părinții prietenei sale au „sfătuit-o” pe fată să depună plângere. Divergențele dintre părinții fetei și băiat sunt însă vechi. El a recunoscut, vineri, în fața judecătorilor, că le-ar fi trimis, din penitenciar, câteva scrisori, „care au fost scrise la nervi”, dar că nu le poartă pică. Mai mult, în fața magistraților de la Judecătoria Constanța, Florian Ștefan ar fi declarat că a comis fapta „din cauza stresului din penitenciar și că nu avea cum să se descarce altfel”. Instanța a rămas în pronunțare cu privire la admiterea sau nu a recursului procurorilor, pentru că, inițial, magistrații de la Judecătorie au dispus cercetarea sa în stare de libertate, din cauza unui viciu de procedură, dar și a faptului că au considerat că Ștefan nu ar reprezenta vreun pericol public. Decizia Tribunalului este însă cea decisivă.