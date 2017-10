Hoţii din Constanţa pândesc maşinile. Poţi rămâne în cinci secunde fără bunuri!

4

Pt.nr. 2

Sunt perfect de accord cu tine,doar ca asa cum hotii nu-ti cer voie sa fure cand nu esti prin preajma sau chiar sa te talhareasca,la fel trebuie ca noi sa devenim finite si nu legume,sa rupem picioarele hotilor pe bune si sa-i urmarim cand ies de la spital sa-i mai ologim inca o data,ca sa intre frica in ei. Organele de forta ale statului nu fac decat sa apere jigodiile de proteste,rar cand sunt si in rest,Dumnezeu cu mila. Trebuie sa incepem sa ne aparam singuri hotarat,ca nu are cine s-o faca in locul nostru.