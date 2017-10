Hoţi de fier vechi, prinşi de jandarmi

Hoți de fier vechi, prinși de jandarmi

Jandarmii care patrulau pe strada Silozului din Medgidia, la aproximativ 500 de metri de gara din localitate, au observat o căruță încărcată cu 25 de uși metalice care provin de la vagoanele de călători. Atelajul a fost oprit imediat, iar căruțașul a fost legitimat. Tânărul a declarat că a găsit ușile în apropierea gării, după care și-a schimbat declarația, spunând că o persoană i le-a dat și că dorea să le vândă la un centru de colectare a fierului vechi.Ca urmare a faptului că Alexandru Z., de 19 ani, din Medgidia, nu a putut justifica proveniența bunurilor, acesta a fost condus și predat pe bază de proces verbal, cu tot cu ușile metalice, lucrătorilor de poliție TF Medgidia, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii faptelor de distrugere și furt.În aceeași zi, un echipaj de jandarmerie aflat în patrulare pe strada M.I. Dobrogeanu, în zona industrială a municipiului Mangalia, a surprins două persoane care săpau și doreau să scoată din pământ stâlpii metalici de susținere și gardul împrejmuitor ale unei societăți comerciale. Până la sosirea militarilor, cei doi apucaseră să scoată din pământ un stâlp metalic de aproximativ 240 de centimetri lungime și 10 centimetri în diametru. Bărbații erau „concentrați” la extragerea celui de-al doilea stâlp și la placa de metal de legătură, cu scopul valorificării acestora la un centru de colectare a fierului vechi.Cei doi, Elvis C., de 25 ani, și Alin L., de 19 ani, din Mangalia, au fost conduși la sediul Poliției, în vederea întocmirii actelor de constatare sub aspectul săvârșirii faptelor de distrugere și furt.