Hoteluri din Mamaia şi Constanţa, ameninţate cu demolarea în 2012

Hoteluri din Mamaia și Constanța, amenințate cu demolarea în 2012

Demolarea construcțiilor ilegale prin care a fost extins Hotelul Histria a continuat și în cursul zilei de ieri. Camerele de la etajele 1 - 3 au fost distruse, rămânând fără pereții exteriori, o parte din pereții din interior au fost sparți. Totul arăta, ieri, ca un imens șantier, prin care muncitorii de la firma de demolare se plimbau cu oglinzi, paturi și dulapuri.George Bosînceanu, patronul unității de cazare, asista de afară la întreaga desfășurare. Nu a mai pătruns în hotel de marți, când, susține el, a fost dat afară de mascați.„În februarie sau martie, aș fi avut autorizația de construcție, dar au distrus totul înainte să o pot obține. În plus, nu respectă legea pentru că în Ordonanța 41/2010 se spune că trebuie să desființeze totul în 24 de ore. Iar ei au depășit acest interval orar”, ne-a declarat afaceristul controversat.Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au arătat că s-a recurs la demolare în dosarul penal întocmit afaceristului și partenerilor săi, pentru săvârșirea infracțiunii de continuarea lucrărilor după dispunerea opririi lor de către organele de control. Astfel, sunt cercetați penal George Bosînceanu, alături de Florin Motoi, Ramona Marin, Tudorel Roma, Adrian Ciocoiu și firmele SC DOMIP TURISM HISTRIA SRL, SC BOS PER SCORILLO STAR SRL și SC BEST BOS PER SCORILLO SRL și sunt vizate hotelurile Histria, GEC Coiciu (în cazul căruia urmează să se organizeze licitația pentru demolare) și Scorillo din centrul Constanței.„La dispunerea măsurii procedurale (restabilirea anterioară săvârșirii infracțiunii, adică revenirea la stadiul din 2008), s-a avut în vedere că învinuiții au procedat la edificarea unor imobile sau extinderea lor fără autorizație de construcție“, se arată în comunicatul Parchetului.Pe de altă parte, Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Turismului, a declarat, ieri, că și alte hoteluri din stațiunea Mamaia vor avea soarta Histriei, întrucât s-a constatat existența unor lucrări efectuate fără autorizație.„Este vorba de hoteluri și de blocuri de locuințe, în cazul cărora, în 2012, se va impune desființarea extinderilor dacă proprietarii nu iau această măsură”, a afirmat reprezentantul ministerului.