HĂRŢUIRE SEXUALĂ ÎN POLIŢIA CONSTANŢA?

HĂRȚUIRE SEXUALĂ ÎN POLIȚIA CONSTANȚA?

Polițistele din Constanța se numără printre primele din țară chestionate cu privire la posibile cazuri de discriminare și hărțuire sexuale. În vreme ce conducerea Poliției Constanța susține că, în județul nostru, nu au fost semnalate până în prezent probleme, sindicaliștii consideră că metoda aleasă de Ministerul Afacerilor Interne este „o pierdere de vreme”.Săptămâna trecută, când au ieșit la iveală scandalurile sexuale din cadrul Polițiilor Olt și Bihor, ministrul Radu Stroe a anunțat demararea unor verificări la inspectoratele de poliție din țară, pentru a se descoperi dacă mai sunt și alte situații asemănătoare, dar pe care femeile-polițist, de teamă, le-au trecut sub tăcere. Inițial, comisarul șef Adrian Rapotan, șeful Poliției Constanța, a susținut că echipa de psihologi și sociologi alcătuită la nivelul Ministerului Afacerilor Interne va ocoli județul nostru, dat fiind că nu au fost semnalate situații de discriminare, de marginalizare a polițistelor sau de hărțuire sexuală. Reprezentanții ministerului de resort au gândit altfel, însă; în consecință, Poliția Constanța s-a numărat printre primele inspectorate vizitate încă din prima zi de verificări.Astfel, ieri, începând cu ora 8,30, polițistele au fost chemate rând pe rând în sala de ședințe a inspectoratului, unde au completat un chestionar, iar apoi au fost intervievate. „Sunt aproximativ 100 de polițiste și nu este vorba despre un control propriu-zis, ci despre un sondaj de opinie în rândul colegelor noastre. Am văzut și eu întrebările, vizează dacă sunt mulțumite de locul de muncă, dacă sunt apreciate corespunzător activității prestate, dacă au fost avansate în mod corespunzător, cum se poartă șefii și colegii cu ele”, ne-a declarat comisarul șef Adrian Rapotan.Echipa de evaluatori sosită de la București va mai zăbovi în Constanța până miercuri, la orele prânzului, când este programată încheierea verificărilor. De menționat că, potrivit datelor transmise polițiștilor constănțeni, ministerul vrea să finalizeze evaluarea în două săptămâni.Bineînțeles, vor fi chestionate și reprezentantele sexului frumos care lucrează în mediul rural, în cadrul Poliției Rutiere și Poliției Transporturi, dar și cele din rândul personalului contractual.„Evaluarea personalului feminin din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului are loc cu privire la modul de integrare a acestora la nivel organizațional, dar și a gradului de satisfacție vizavi de profesia aleasă.Evaluarea are loc la nivel național, în baza unui interviu conceput de către specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în care sunt vizate mai multe aspecte punctuale, cum ar fi promovarea în funcții, atitudine, modul de adaptare a acestora, precum și eventuale marginalizări, limbajul față de acestea, acte de agresiune, hărțuire sexuală”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții inspectoratului de poliție.Părerea sindicatelor: „O pierdere de timp!”Deși consideră că este necesară o inițiativă pentru a stopa fenomenul discriminării, prezent în Poliția Română, sindicaliștii sunt de părere că metoda aleasă este „o pierdere de vreme”. „Din nefericire, discriminarea este prezentă în Poliția Română. Dincolo de scandalurile sexuale care au fost făcute publice, sunt multe alte cazuri trecute sub tăcere. Am primit numeroase telefoane, în ultimele zile, de la polițiste care mi-au povestit diverse situații și experiențe prin care au trecut, dar pe care nu vor să le facă publice. Sunt femei măritate, cu copii, se tem pentru locul de muncă. E drept, însă, că nu ne-au fost semnalate cazuri de la Constanța, până în prezent. Cât privește evaluarea aceasta realizată de echipele de sociologi și psihologi care cutreieră țara, nu cred că va avea efectul scontat. Ar fi trebuit să se discute cu sindicatele în prealabil, pentru ca noi la rândul nostru să vorbim cu femeile, să le încurajăm să fie deschise, să nu se teamă. Am transmis acest mesaj Ministerului Afacerilor Interne, acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Oricum, toate aceste discuții și scandaluri nu ar trebui să perturbe munca depusă în cadrul Poliției Române”, a declarat pentru „Cuget Liber” Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție.