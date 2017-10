Harta morţii a Constanţei

4

"HARTA MORTII" O PUTEM REZOLVA, TOTUL DEPINDE DE VOINTA NOASTRA !

Cred că principala cauză, este LIPSA EDUCAȚIEI, IN GENERAL SI A EDUCAȚIEI PRIVIND COMPORTAMENTUL PE DRUMURILE PUBLICE, IN SPECIAL, in primul rand datorită faptului ca SCOALA, PROFESORII, NU-SI fac datoria față de cetatenii orașului,care ii plătesc și-n fața cărora, prin acceptarea postului, s-au angajat !(Din păcate , ei se ascund in spatele motivației că sunt plătiți prost, produc "rebuturi", fiind de fapt responsabili se situatie, chiar mai mult, de viitorul țării) !) In al doilea rand POLIȚIA nu este suficient de exigentă cu sancționarea promptă privind incălcarea continuă a normelor rutiere in oraș, așa cum orice cetățean poate observa, zi de zi : NERESPECTAREA VITEZEI LEGALE, NEACORDAREA PRIORITĂȚII PIETONILOR PE PASAJE, CIRCULAȚIA IN SLALOM DE PE O BANDĂ PE ALTA, POLUAREA FONICĂ ( claxonare nejustificată, motoare "tunate")in special cu motocicletele,CONDUCEREA SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI, etc. POLIȚIA trebuie să impună impreună cu Primăria, montarea camerelor de luat vederi, la inceput in toate "punctele critice de pe harta morții", care să-i identifice pe cei certați cu legea și cu normele de conviețuire in spațiul urban(inclusiv numerele de inmatriculare)și să le trimită amenda acasă, fără posibilitatea de a mai putea fi contestă in instanțe, așa cum se procedează in toate capitalele civilizate(n-ar mai fi nici INSTANȚELE blocate in mod abuziv, de cei certati cu legea).In plus, "POTENȚAȚII" INTERLOPII și "BEIZADELELE" ("P.I.B.-urile") de bani gata ale Constanței, nu și-ar mai putea face de cap !!! DIN PĂCATE PRIMARUL MAZĂRE ARE ALTE PREOCUPĂRI DECAT LEGEA SI ORDINEA : EL CHIAR RECENT A PROPUS IN MOD PUBLIC ( l-a văzut toată țara), ca in zona litoralului, pentru a avea mai multi turiști, este necesar să dispară "CONSTRÂNGERILE", cu alte cuvinte, nu avem nevoie de prea multe reglementări !