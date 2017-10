HAOS RUTIER / "Oamenii ar trebui SĂ SE ÎNDREPTE şi către PRIMĂRIE"

1

Error 678 "The remote computer did not respond

"Nu stim ,Nu se poate,Intrebati-l pe Bok" se spune pe romaneste sau "computer did not respond" se spune pe limba lor.Peste tot,toate Instalatiile Stradale de Dat Explicatii (ISDE-urile ) dau acelasi raspuns.Sunt setate pe "#Error".. Recent,am bagat o fisa ca sa aflu de ce s-a scumpit factura la intretinere."Error 666.Mazare-Primaria did not respond" mi-a raspuns masina.De ce sunt parcate masinile pe trotuar, am mai pus o intrebare."Error 526-politia did not respond" mi-a raspuns masina de dat explicatii.Eu cred ca sunt infundate cablurile administratiei locale.Mai bine chemam o vidanja la urmatoarele alegeri locale.