HANDICAPATĂ SAU DOAR NESIMŢITĂ?

statul asistential mafiot

isi doreste cat mai multi atarnache si ii incurajeaza dandu-le drepturi si beneficii pe spinarea omului de rand care le subventioneaza existenta platind taxe si impozite. Practic in spinarea fiecarui om care munceste cinstit, statul plaseaza 1-2 saprofiti. Fie ca vorbim de mama eroina cu sase copiii dar fara venituri, care nu se mai opreste din fatat, fie ca vorbim de coloratii de la henri coanda, fie ca vorbim de copiii strazii - care strada ? ca doar nu i-a plamadit strada din asfalt. Acum suntem la faza handicapati - si pentru ca traim in Romania, avem multi, foarte multi - suficient de multi ca sa-i permita lui mazare o re-alegere in patru acte fara emotii. Parte a handicapatilor au chiar si patalama, uneori fabricata ca diploma de bac, uneori pe bune, important e sa o ai pentru ca ea e cheia accederii intr-o lume de beneficii si privilegii inaccesibila omului de rand care e doar condamnat sa plateasca nota. Treaba asta se cheama dictatura minoritatii - iar ultima manifestare se cheama locuri de parcare speciale pentru persoane cu handicap. Evident locurile nu pot fi decat in buza magazinului - daca chiar ii pasa cuiva facea o zona speciala cu lift dedicat, dar la noi nici vorba de asa ceva. Au trasat niste locuri de porc in fata magazinului, cat sa incapa linistit un maybach si le-au marcat. O flegma in ochii cetateanului de rand si o buna ocazie de a-i reaminti cum merg lucrurile.