Hal de distracţie! Litoralul românesc, transformat în capitala drogurilor

4

'R'ai al bizdicului de AraBou smintit!

Starpitura satanizata! Stii tu ce inseamna comunism! Stii tu ce e aia distractziganie! In toate pestilentele satanice supranumite cluburi de fitze din ceea ce acum este numita Mamaia Nord, si in spelunca imensa numita Vama Veche, a fost si un Roman crestin ortodox pt a FILMA la fata locului, cum se "distreaza" narcomaniacii si alcoolici! Pentru eternitate, pt adevar, avem filme! Miliția kkpIUDAlista a PROPUS testarea narcotica a tuturor DECEREBRATILOR ce năvălesc pe Flankkl Natangului. EVIDENT, fostul litoral a fost transformat in amsterdamul estului. Pt cei ce nu stiu, in Amsterdam merg anual peste un milion de Amerikknari, pt ca acolo este liber sa te droghezi - marijuana, cocaină. LSD etc. Este doar inceputul! Anul acesta au venit si narcomaniaci din Varsovia pana in Londra. Tampitu'asta harap, un fudul pretențios, crede ca au fost doar cateva cazuri! Cei ce au ajuns in spital, au exagerat! Majoritatea "turiștilor" ce au venit pe Flankkl Natangului, sunt narcomaniaci...experimentați! Ei vor distruge cu totul si pe copiii din Misia! Localnicii invata de la diliii streini! --- Sa'i spunem ticalosului ce semnează AraBou, povestea unei copile Romance din Piatra. Nu i'a retinut numele. Pe tata il cheamă Marian. Unul din putinii tineri rămasi acasa. Fetita de 8 sau 9 ani, are o sora mai mare si un fratior mai mic. Tatăl creste capre. O vedeam pe fetita, vesela, voioasă, deschisa la suflet, liniștită, in căruța alaturi de tatăl ei, mergând dupa hrana pt capre. M'a impresionat profund! Acum doua zile, de la cinci mii de mile mi s'a spus ca fetita nu se mai duce la scoala! A preluat munca tatălui legata de capre! Pt ca tatăl sa poata munci si in constructii ocazionale! Ea, fetita Romanca, va AJUTA supravietuirea satului romanesc! Romanii vor scapa si de Ciuma kkpIUDAlista, de Amerikknarismul Diabolic, prin dăruirea copilei Romance! Nebunu'asta de semnează AraBou sa meargă sa vada cum arata satul romanesc la 30 km de Mamaia; cum traiesc Romanii, si sa compare cu SATANISMUL distractziganiei...turismuistilor strecheati! Huuooo!