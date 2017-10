Haine aduse din Turcia, confiscate de poliţişti

1

minciuni

autocarele care se intorc din istanbul sunt pline. eu am venit dintr-o calatorie cu ozlem istanbul-constanta si pentru ca nu am vrut sa le trecem vama la bisnitari: tigari , whiski si haine ne-au parat la vamesi (ca le zisesem ca avem si noi destule) si ne-au controlat pana la piele, pe noi singurii care erau turisti normali. Tot autocarul a fost plin de bisnitari si cand au scos bagajele la control vamesii nu au vazut nimic anormal in tonele de bagaje toate la fel. Pica cate unul in mana vamesilor care nu are nici o treaba... Se stie lucrul asta. Faceti o ancheta mai amanuntita.... si o sa vedeti. Sau mai bine pentru un articol tare faceti un drum pana in istanbul si retur cu Ozlem(il recomand pentru mai multa actiune) si filmati ... articolul este asigurat.