Hackerul "Guccifer", cel care a spart contul şefului SRI, a fost prins

Hackerul "Guccifer", cel care a spart contul șefului SRI, a fost prins

Ştire online publicată Miercuri, 22 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Hackerul "Guccifer" a fost prins astăzii, de procurorii DIICOT, in urma unei perchezitii in judetul Arad, acesta fiind suspectat ca a spart conturile de e-mail ale unor persoane publice, printre care si pe cel al directorului SRI George Maior, scrie Mediafax. Guccifer este cel care a spart contul de e-mail al lui Colin Powell, dezvaluind legatura cu Corina Cretu.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala , impreuna cu ofiteri de politie judiciara de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, au perchezitionat, miercuri, locuinta lui Marcel Lazar Lehel, din judetul Arad."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in cursul anului 2013, in baza unei rezolutii infractionale unice, invinuitul L.M.L a accesat in mod repetat si fara drept, prin incalcarea masurilor de securitate, conturile de e-mail apartinand unor persoane publice din Romania, cu scopul de a intra in posesia datelor confidentiale aflate in posta electronica, dupa care a schimbat parolele de autentificare, restrictionand astfel accesul utilizatorului de drept la datele informatice aflate in posta electronica", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.Hackerul "Guccifer" a transferat neautorizat in propriul sistem informatic datele informatice aflate in conturile de e-mail compromise. "Ulterior, invinuitul a divulgat continutul corespondentei catre public, actiuni frauduloase savarsite in scopul lezarii intimitatii in mediul on-line si denigrarii imaginii publice ale persoanelor in cauza", a precizat DIICOT.Barbatul a fost condamnat definitiv pentru fapte similare, fiind in stare de recidiva postcondamnatorie, potrivit sursei citate. Anchetatorii romani au cooperat in aceasta cauza cu autoritati din Statele Unite ale Americii, scrie hotnews.ro.