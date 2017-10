Hackerul Guccifer, adus din SUA în România şi încarcerat la Rahova

Hackerul Guccifer, adus din SUA în România și încarcerat la Rahova

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Hackerul român Marcel Lazăr Lehel, cunoscut sub numele Guccifer, a fost adus din SUA în România și încarcerat la Rahova.Hackerul român Marcel Lazăr Lehel, cunoscut sub numele de Guccifer și condamnat în 1 septembrie la patru ani și patru luni de închisoare de către o instanță federală americană din statul american Virginia, a fost adus sub escortă, marți, în România, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.Perioada în care Guccifer s-a aflat în SUA a coincis cu escaladarea scandalului privind divulgarea unor e-mailuri ale candidatei democrate Hillary Clinton și ale angajaților cabinetului său guvernamental, mesajele fiind folosite ulterior ca temă a atacurilor din campania electorală, relatează news.ro.