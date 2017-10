Hackerii români au prejudiciat mai multe firme din Europa şi SUA cu 150 milioane de dolari

În 2008

Hackerii români au prejudiciat mai multe firme din Europa și SUA cu 150 milioane de dolari

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Infracțiunile informatice comise de hackerii din România au prejudiciat, în anul 2008, mai multe companii și persoane fizice din Europa și SUA, cu circa 150 de milioane de dolari, au declarat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Practic, în momentul de față, hackerii români sunt printre cei mai de temut din lume, suma de 150 de milioane de dolari reprezentând, de fapt, doar jumătate din pagubele reale, în opinia serviciilor secrete din țara noastră. Conform statisticilor, în primele șase luni ale anului 2008, au fost înregistrate 436 de infracțiuni comise de hackerii români, prin intermediul internetului, în urma cărora 365 de persoane au fost sau sunt cercetate penal. Specialiștii spun că infracțiunile informatice au căpătat, în acest an, valențe fără precedent și, ca dovadă, Inspectoratul General al Poliției Române a reorganizat serviciul de profil din subordine, transformându-l într-o direcție cu patru servicii specializate numai pe infracțiuni informatice, în speranța că va face față acestui fenomen. FBI a salutat inițiativa Poliției Române de a mobiliza mai mulți ofițeri în lupta împotriva hackerilor, iar serviciile secrete din România au avut întâlniri pe această temă cu unitățile similare din statele Uniunii Europene și din Statele Unite ale Americii. Prezența hackerilor români a fost simțită internațional încă din 1999, când patru băieți și două fete, „adunați” sub titulatura „Pentaguard”, au spart mai multe rețele guvernamentale din China și America. Ulterior, cei șase s-au aliat cu o organizație similară din Rusia și, în numai două luni, au spart peste 20 de servere guvernamentale, au distrus serverul Forțelor Armate ale SUA staționate în Coreea și chiar au intrat în sistemul defensiv al armatei americane. Victor Faur este, de exemplu, românul care a devenit celebru și apreciat în lumea hackerilor, după ce a spart rețeaua NASA, a Marinei Americane și a Departamentului American de Energie, a pătruns în peste 150 de computere ale administrației americane, cauzând pagube de 1,5 milioane de dolari. Un alt hacker român cunoscut este Vlad Duiculescu - „Vladutz”, așa cum este cunoscut în lumea internetului - care a fost arestat, în luna aprilie 2008, de Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate din România, în colaborare cu FBI și autoritatea americană Secret Service. La cei doar 20 de ani pe care îi are, a păgubit cu aproape 2 milioane de dolari site-ul de licitații on-line eBay. Mai mult, timp de trei ani, cât s-a folosit de site, nu s-a ferit să explice și să publice metodele prin care a reușit să treacă de sistemul de securitate al celor de la eBay. Specialiștii spun că, dacă la început, hackerii români doreau să ajungă faimoși prin faptele lor, în ultimii ani, pasiunea acestora pentru calculatoare a îmbrăcat și o formă materială. Hackerii s-au asociat cu membri din lumea interlopă, astfel că, în prezent, atacurile comise au drept scop banii. Un exemplu îl reprezintă atacul asupra BancPost de anul acesta, despre care anchetatorii cred că a fost orchestrat de clanul Cămătarilor. În ultimii ani, românii s-au specializat în phishing („pescuit”), conform polițiștilor. „Phising-ul” este furtul de identitate online, pentru a ajunge în posesia unor informații financiare despre clienții magazinelor online, cum ar fi conturile bancare sau cărțile de credit. Atacurile de tip phishing au atins, însă, toate băncile din România. Dosarele în care băncile „Raiffeisen” și „Bancpost” au fost prejudiciate sunt încă în lucru.