Hackerii au „bombardat“ instanţele, în această vară, cu 80 de cereri de eliberare provizorie sub control judiciar

Hackerii au „bombardat“ instanțele, în această vară, cu 80 de cereri de eliberare provizorie sub control judiciar

Magistrații de la Tribunalul Constanța au luat în discuție, vineri, alte noi cereri de eliberare provizorie sub control judiciar formulate de unii dintre inculpații din mega-dosarul privind fraudarea unor instituții bancare și retragerea prin transferuri Western Union a unor importante sume de bani. Arif Etem a solicitat eliberarea sa sub control judicar pe motiv că este singurul întreținător al familiei și că ar vrea să fie aproape de familia sa, mai ales că, în curând, va fi Paștele turcesc. El a spus judecătorilor: „De 20 de ani practic taximetria, niciodată nu am prezentat vreun pericol public. Vreau să fiu în sânul familiei!” Daniel George Bădilă a cerut eliberarea pe motiv că are un copil de doar doi ani și că este singurul întreținător al familiei. De asemenea, el a spus că, pe toată perioada urmăririi penale, a avut o atitudine sinceră și cooperantă și consideră că nu este un pericol pentru ordinea publică. „Am credit bancar ipotecar și sunt în pericol să-mi pierd casa. Sunt la cea de-a 123-a zi de întârziere!” - a spus Bădilă. Bărbatul este administrator al unei firme din Constanța și gestionar la altă societate comercială. Adrian Mocanu a spus judecătorilor că doar până la data de 15 septembrie poate să-și mai salveze anul școlar (este anul 1 la Facultatea de Informatică, din cadrul Universității Ovidius - Constanța). El a spus că, deși este arestat de 116 zile, în afară de o audiere la DIICOT și o percheziție informatică la calculatorul personal nu s-a mai întâmplat nimic. Constantin Stici s-a hotărât să renunțe la cererea formulată. Reprezentantul Parchetului a solicitat magistraților de la Tribunal respingerea tuturor cererilor ca neîntemeiate, mai ales că în două luni și ceva de când a început ancheta și 12 persoane au fost arestate în acest dosar au fost formulate către instanță nici mai mult, nici mai puțin de 80 de cereri de eliberare provizorie sub control judiciar. Efectiv, în această vară, instanțele constănțene au fost „bombardate” cu astfel de solicitări. Procurorii rețin în sarcina inculpaților că, după ce o parte dintre ei au realizat clonele unor pagini web ale unor instituții bancare (Bank of America, Capital One Bank, Hudson City Bank, Wells Fargo Bank, toate din SUA) găzduite pe diferite servere, au transmis, cu utilizarea unor aplicații, paginile contrafăcute, prin mesaje e-mail, către diferiți utilizatori, clienți ai instituțiilor financiare atacate. Paginile respective conțineau un avertisment nereal, respectiv o înștiințare falsă cu privire la anularea ori restricționarea accesului clientului la contul lui bancar. Pentru restabilirea situației, clientul era invitat să urmeze un link și să completeze un formular cu toate datele personale cerute, respectiv nume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN etc. Date suficiente pentru a fi efectuate transferuri prin Western Union a unor importante sume de bani, care au fost ridicate de numeroase persoane, folosite de inculpați ca „săgeți”. Procurorii DIICOT au cerut arestarea în lipsă a încă două persoane În același dosar, procurorii DIICOT au propus, vineri, arestarea preventivă, în lipsă, a lui Sorin Stici, fratele lui Constantin Stici, deja arestat în această cauză, și a lui Lion Cristian Enache, acuzați de comiterea infracțiunilor de aderare la grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de introducere și modificare fără drept de date informatice, complicitate la infracțiuni privind efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În sarcina lor se reține că, în perioada 2007 - 2009, ar fi ridicat diferite sume de bani prin transferuri Western Union, din conturi aparținând unor cetățeni străini. Din spusele anchetatorilor, cei doi au avut complici și trei cetățeni de origine irlandeză.