Guvernul goleşte puşcăriile de infractori şi îngreunează cercetarea faptelor de corupţie. Ce pedepse vor fi graţiate

Guvernul golește pușcăriile de infractori și îngreunează cercetarea faptelor de corupție. Ce pedepse vor fi grațiate

Proiectul OUG promovat de Ministerul Justiției prevede grațierea integrală a pedepselor de până la 5 ani precum și jumătate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au în întreținere copii sub cinci ani, a celor cu vârste de peste 60 de ani, precum și a celor cu boli incurabile în faze terminale.Prevederile nu se aplică recidiviștilor, nici celor care s-au sustras executării pedepsei și nici celor care comit infracțiuni după data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede că OUG intră în vigoare în 18 februarie 2017.„Prioritatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în acest moment o reprezintă consolidarea capacității instituționale în lupta împotriva criminalității în general și a corupției și conflictului de interese în mod special. În acest context, promovarea unor acte de clemență de genul grațierii și amnistiei - în condiții de netransparență și fără o prealabilă consultare a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum prevede legislația în vigoare, nu doar că ar fi în contradicție cu obiectivele Ministerului Public, dar ar fi de natură să demonstreze lipsa de voință și slăbiciunea autorităților statului în fața criminalității”, a precizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.Nu beneficiază de prevederile acesteia cei care au comis infracțiuni contra siguranței statului, infracțiuni de omor, vătămare corporală gravă, lipsire de libertate, violare de domiciliu, șantaj, viol, acte de pedofilie, corupție sexuală, incest, furt și tâlhărie, ultraj, tortură, acte de represiune nedreaptă, evadare, neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă, falsificarea de monedă, luare și dare de mită, trafic de influență, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri, rele tratamente aplicate minorului, trafic de stupefiante, falsificarea de alimente, proxenetism, sclavie, trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantilă, fraudele comise prin sistem informatic și de plată electronic, divulgarea informațiilor secrete de stat, cercetarea abuzivă. Proiectul a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiției.Proiectul de lege privind amnistia și grațierea este „penibil”, a spus Augustin Lazăr, procurorul general al României. El a adăugat că se induce ideea în societate că românii nu pot avea încredere în Justiție, pentru ca social-democrații să vină cu „actul de clemență”. Augustin Lazăr, procurorul general al României, a declarat că „voința legiuitorului a fost foarte clară atunci când a incriminat acele fapte”. „Dacă s-au început niște cauze, ele trebuie să meargă la instanțe. Dacă sunt pe rolul instanței, să avem încredere în judecători”, a precizat el. Procurorul general a îndemnat românii să aibă încredere în Justiției.De asemenea, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență privind modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală. Acesta prevede dezincriminarea abuzului în serviciu sub 200.000 lei, denunțul se poate face la cel mult șase luni de la comiterea faptelor, iar neglijența în serviciu a fost abrogată.Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, articolul 297 din Codul Penal, care reglementează abuzul în serviciu, prevede că infracțiunea se va investigha la plângerea persoanei vătămate, dacă fapta cauzează o pagubă mai mare de 200.000 de lei. Astfel, dacă paguba este mai mică de 200.000 de lei nu se consideră a fi abuz în serviciu. Mai mult, pedepasa maximă pe care o riscă orice persoană care săvârșește acesta infracțiune se reduce de la șapte la trei ani.„Fapta funcționarului public care, în exercitarea serviciului, nu îndeplinește un act sau îndeplinește un act contrar legii și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei unei persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”, arată articolul modificat.De asemenea, articolul care reglementa neglijența în serviciu, 298, va fi abrogat, ceea ce înseamnă că acesta infracțiune nu va mai fi investigată.În ceea ce privește Codul de Procedură Penală, principala modificare are legătură cu denunțul, noile dispoziții stabilind ca denunțul să se depună „la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, sub sancțiunea lipsirii acestuia de efectele juridice prevăzute de lege care conduc la înlăturarea răspunderii penale.” Potrivit acestei prevederi, orice faptă penală semnalată la mai mult de jumătate de an de la comiterea ei nu va avea valoare juridică.