Guvernul a majorat onorariile executorilor judecătoreşti

Guvernul a majorat onorariile executorilor judecătorești

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Onorariile executorilor judecătorești pentru executarea silită a creanțelor în bani au fost majorate, astfel încât să existe o proporționalitate între valoarea creanței și cea a onorariului, executorii urmând să primească atât o sumă fixă, cât și un procent din creanțele de peste 50.000 de lei. Astfel, Guvernul a decis ca pentru creanțele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim să fie de 10% din creanța ce face obiectul executării silite. Reglementarea anterioară prevedea că pentru sumele mai mici de 50.0000 lei, onorariul poate fi de până la 10%. Pentru creanțele de peste 50.000 lei dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 de lei plus 3% din suma ce depășește 50.000 lei, față de reglementarea anterioară care prevedea că pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%. În cazul creanțelor de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus 2% din suma ce depășește 80.000 lei. Reglementarea anterioară prevedea că pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000 lei, onorariul este de 2%. În ceea ce privește creanțele în valoarea de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depășește 100.000 lei, față de reglementarea anterioară care prevedea că pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%.