Guvernul a adoptat ordonanţa privind interceptările

Guvernul a adoptat ordonanța privind interceptările

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul a adoptat, seara trecută, ordonanța de urgență privind interceptările, care aplică deciziile CCR, avizată de CSAT.Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Suciu, si ministrul Justitiei, Raluca Pruna, intr-o declaratie de presa, după ședința extraordinară de guvern, transmite romanialibera.ro."Am vrut sa venim de indata cu o solutie care sa faca imposibila sincopa" in anchetele procurorilor, a declarat ministrul Justitiei, Raluca Prună.Guvernul a mai aprobat câte 40 de posturi de polițiști judiciari la DNA, DIICOT și Ministerul Public.Președintele Klaus Iohannis a precizat că procurorii vor putea folosi infrastructura SRI pentru a putea pune in aplicare mandatele de supraveghere tehnică, până când Parlamentul va găsi altă soluție pentru rezolvarea acestei probleme.Potrivit unui comunicat primit de la Guvern, Ordonanța de Urgență prevede că procurorii și organele de cercetare penală vor fi singurii în măsură să pună în executare mandatele de supraveghere tehnică dispuse în dosarele de cercetare penală, utilizând în mod nemijlocit și independent infrastructura Serviciului Român de Informații. Modul concret de acces al organelor judiciare la sistemele tehnice va fi stabilit prin protocoale de cooperare. Actul normativ adoptat ieri dispune o soluție de urgență pentru asigurarea continuității anchetelor, inclusiv în cauzele care implică cooperarea judiciară internațională. Guvernul consideră că este nevoie de o amplă dezbatere publică pentru organizarea unei instituții responsabile pentru punerea în executare a supravegherii tehnice.Ordonanța de Urgență creează cadrul legal pentru Ministerul Public, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) să aibă structuri de poliție judiciară pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică. Aceste structuri vor fi formate din ofițeri sau agenți de poliție judiciară detașați de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care își vor desfășura activitatea sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor. Prin Ordonanța de Urgență s-a prevăzut detașarea la DIICOT a 40 de ofițeri sau agenți de poliție judiciară, iar printr-o Hotărâre adoptată tot astăzi de Guvern, detașarea a câte 40 de ofițeri sau agenți de poliție judiciară la Ministerul Public și la DNA.