GRUPARE INFRACȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN CONTRABANDĂ CU ȚIGARETE, DESTRUCTURATĂ

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Peste 150.000 de țigarete, aproape 3,4 tone de tutun și 8.500 de lei au fost ridicați în cauză, iar față de 10 persoane au fost dispuse măsuri privative de libertate.", susțin polițiștii.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Arad, au destructurat un grup infracțional specializat în contrabandă cu țigarete."La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat, pe raza județelor Arad și Timiș, 24 de percheziții la locuințele a 19 persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă.În urma acestor activități au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 63.360 de țigarete timbrate necorespunzător, susceptibile că ar fi provenit din contrabandă, 3.370 kg. de tutun fără marcaj fiscal corespunzător, precum și 8.500 de lei.Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2015 – aprilie 2016, cei în cauză ar fi constituit un grup infracțional organizat specializat în achiziționarea de țigarete de contrabandă din Republica Moldova și Ucraina pe care le-ar fi comercializat pe raza localităților Zădăreni, Felnac și Secusigiu din județul Arad, respectiv Periam din județul Timiș.", se arată în comunicatul Poliției Române.Pe parcursul investigațiilor efcetuate în cauză, au fost depistate și ridicate în vederea confiscării 98.960 de țigarete. În baza probatoriului administrat, au fost reținuți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă 6 bărbați, cu vârste cuprinse între 44 și 62 de ani, din județele Arad și Timiș, precum și o femeie de 57 de ani, din județul Arad."În cursul zilei de ieri, cei în cauză au fost prezentați magistraților Tribunalului Arad, care au dispus măsura arestării preventive față de două persoane, măsura arestului la domiciliu față de alte două și măsura preventivă a controlului judiciar față de trei persoane.De asemenea, față de alte trei femei, cu vârste cuprinse între 35 și 57 de ani, magistrații Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.", potrivit aceleiși surse.