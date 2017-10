Grup Servicii Petroliere are probleme cu banii? I se cere intrarea în insolvenţă

9

Ciomansecu

Dl. Comanescu ar trebui sa plateasca salariile oamenilor si nu sa plateasca bani dlui Chitac sa castige primaria sau un loc in parlament. Dl. Chitac stie ca cel ce il sprijina e dator vandut dar nu ii pasa catusi de putin. Banii lui sunt buni chiar asa murdari cum sunt. Eu nu m-as murdari. As dovedi ca sunt bun si fara Comanescu la butoane. Ati auzit de mafia Italiana? Penetrau mediul social, mediul politic si administrativ. Este vreo diferenta? Alo DNA ? Esti pe acilea? A da, ok. Am inteles. Asculti.