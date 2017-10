Grup de tineri, trimis în judecată pentru că tâlhăreau femeile pe stradă

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unui grup de tineri din Năvodari, care sunt acuzați de comiterea mai multor tâlhării. Este vorba de Dumitru Titi Leonte, de 17 ani, Ionuț Moisă, de 20 ani, Georgian Ionuț Ciocoiu, de 16 ani și Gheorghe Cristinel Bighiu, de 18 ani. În ceea ce îi privește pe Andrei Bighiu, de 15 ani și Gabriel Condurache, de 21 de ani, procurorii au dispus scoaterea lor de sub urmărire penală, fiind găsiți astfel nevinovați. Potrivit anchetatorilor, în urmă cu aproximativ un an, Leonte, Ciocoiu, Gheorghe Cristinel Bighiu și Gabriel Condurache au fost acuzați că, în perioada 16 - 20 octombrie, au tâlhărit mai multe femei cărora le-au smuls din mână poșetele în care aveau bani și acte de identitate. Polițiștii declarau, la momentul respectiv, că în seara de 20 octombrie 2008, în urma unei sesizări primite prin 112, de la Elena Mihaela Fleșaru, de 24 de ani, din Constanța, care le căzuse victimă tâlharilor, s-au deplasat în zona intersecției străzii Dis-pensarului cu bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța. Victima le-a spus oamenilor legii că mai mulți tineri i-au smuls poșeta din mână, apoi s-au urcat într-un autoturism Dacia 1310, care a demarat în trombă. Păgubita a reușit să rețină numărul de înmatriculare al autovehiculului. Trei echipaje de poliție au pornit în urmărirea suspecților, mașina în care ei se aflau fiind oprită pe bulevardul Lăpușneanu, vizavi de Uni-versitatea „Andrei Șaguna”. Adolescenții au fost reținuți, iar în autoturismul lor au fost găsite bunurile furate. Ancheta a scos la iveală faptul că indivizii sunt implicați și în alte trei tâlhării petrecute în cartierul constănțean Tomis Nord. Cele două victime, Georgeta Buzelan, de 41 de ani, și Elena Olteanu, de 59 de ani, au rămas fără poșetele în care aveau telefoane mobile, bani și documente personale. Trei zile mai târziu, suspecții au atacat-o pe Cristina Mirela Ion în fața unui bloc de pe bulevardul Tomis, căreia i-au smuls geanta din mână. Din prejudiciul total de 1.700 lei s-a recuperat numai 60 la sută. Cel de-al cincilea suspect, Andrei Bighiu, de 15 ani, a fost cercetat în stare de libertate, în vreme ce restul grupului a stat după gratii numai o noapte întrucât tinerii au fost puși în libertate de judecătorii Tribunalului Constanța din cauza unor vicii de procedură. Bucuroși că au scăpat, unii dintre ei au continuat să tâlhărească oamenii pe stradă și, în luna iulie, au ajuns înapoi în arest, unde se află și în prezent. După ce au analizat toate probele de la dosar, Leonte, Ciocoiu, Gheorghe Cristinel Bighiu și Moisă au fost trimiși în judecată, dosarul lor ajungând pe rolul Judecătoriei Constanța, iar Condurache și Andrei Bighiu au fost scoși de sub urmărire penală întrucât ancheta-torii nu au putut dovedi implicarea lor în comiterea faptelor.