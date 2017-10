Grijă mare, să nu plângeţi după bani! Golanii şi metoda „Singer”

Grijă mare, să nu plângeți după bani! Golanii și metoda „Singer”

Atenție, constănțeni! După metoda „Accidentul” sau metoda „Pomana”, escrocii dau semne de revenire la una dintre cele mai vechi metode de înșelătorie, care au făcut ravagii în anii 90 și 2000: metoda „Singer“.Modul de „lucru” este următorul: se postează anunțuri în spații publice, de obicei pe stâlpii de iluminat, prin care se oferă prețuri fabuloase (40.000 - 50.000 de euro) pentru o mașină de cusut marca Singer.Posesorul unei asemenea piese, de obicei persoane în vârstă, cred că l-au prins pe Dumnezeu de picior. Sună repede la numărul cu pricina, pline de speranțe, că vor încheia tranzacția și vor cumpăra un apartament pentru copii. De aici începe nebunia.De la celălalt capăt al firului, cineva îl roagă să comunice seria mașinii de cusut. Omul o transmite și primește imediat confirmarea că deține o mașină de cusut originală, însă tranzacția se face numai dacă are două astfel de mașini, cu seriile apropiate. Dintr-odată, marele vis al apartamentului s-a năruit… N-am a doua mașină… Dar stai, vocea misterioasă are soluția.„Știu pe cineva care are o astfel de mașină. Vorbiți cu persoana respectivă și dacă seriile sunt consecutive, am bătut palma, facem plata pe loc!”, spune vocea.Și săracul om sună la numărul indicat. Ce să vezi, seriile sunt consecutive, iar intermediarul nu cere decât cu „mizilic” de 3.000 de euro. „Nu știe de afacere”, se gândește omul nostru, care, cu ultimele forțe și economii de-o viață, plătește banii și primește mașina din poveste.Pentru că, din păcate, totul rămâne doar o… poveste. Cu două mașini de colecție cu serii consecutive, omul sună la primul cumpărător, care nu-i va mai răspunde în veci la telefon. Și așa, în loc de apartament, săracul om rămâne cu două vechituri pe care mai poate încasa maximum câteva sute de lei sau le poate duce la fier vechi.XXXAșadar, atenție constănțeni, să nu picați în capcana escrocilor. Astfel de anunțuri au reapărut în Constanța, în special pe aleile din Tomis Nord, unde locuiește o populație cu medie de vârstă mai ridicată, în zona Miga sau în zona Tribunalului.Cel mai bine ar fi să anunțați imediat poliția și nici prin cap să nu vă treacă să faceți vreo „afacere”!