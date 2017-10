Greva foamei pentru o casă de pe B-dul Ferdinand

Un constănțean de 63 de ani a recurs la un gest disperat, speriat că el și familia lui sunt la un pas de a ajunge pe străzi. Ieri, el și-a lipit de haine o pancartă pe care a scris „GREVA FOAMEI” și s-a așezat în fața Judecătoriei Constanța, sperând că măcar în ultimul ceas va obține dreptatea pe care o caută de șase ani.A crezut vorbele frumoase pe care i le-a spus cel căruia i-a închiriat locuința, pe care-l credea om de bună credință, iar acum mai are puțin și va rămâne, atât el cât și ceilalți 19 membri ai familiei, dintre care șase minori, fără un acoperiș deasupra capului. Asta spunea, ieri, Ștefan Ion, tuturor celor care treceau prin fața Judecătoriei Constanța și-i vedeau pancarta pe care și-o lipise pe piept și pe care scrisese mare: „GREVA FOAMEI”.„Am muncit o viață întreagă, am locuit 43 de ani în casa aceea, vreau să o las copiilor mei, acum nu mai am puterea să fac alta! Ce să fac, să mă mut la marginea orașului? I-am închiriat casa și acum vrea să mă dea afară!”, se tânguia Ștefan Ion, în fața instanței unde de ani buni se judecă pentru a nu fi dat afară din casă.Casă dată, pe hârtie, pentru 15.000 de dolariCasa, care de aproape șase ani este mărul discordiei între familia lui Ștefan Ion și Ișmet Ibraim, reprezentant al firmei SC Almet SA, este de fapt parterul imobilului situat pe Bulevardul Ferdinand, la numărul 51, în imediata vecinătate a Oficiului de Cadastru. Ani buni, Ștefan Ion și soția lui, Penilopia, dar și cei patru copii ai lor, au locuit în spațiul respectiv, chiriași ai RAEDPP-ului, iar în 1996 au reușit să-l cumpere.„În 1997, din cauza unei probleme de familie, tatăl meu a închiriat casa lui Ibraim Ișmet, pentru firma SC Almet SA, pe care o deține. Chiria a fost stabilită la 46 dolari pe lună, dar a fost plătită încă de la început, integral, pentru toată perioada de zece ani. Astfel, bărbatul a plătit 8.000 de dolari pentru închirierea locuinței. Ulterior, Ibraim Ișmet l-a convins pe tatăl meu să încheie un act cum că împrumută peste 15.000 de dolari de la el și că se angajează că dacă nu-i returnează în câteva luni, îi dă casa. Chiriașul i-a spus tatălui meu să stea liniștit, că nu se va ajunge la așa ceva, dar că are nevoie de acest act pentru firmă, iar tata, care-l considera un om de bună credință, a vrut să-l ajute. Actele au fost încheiate la notarul Doina Gheorghe, din Ovidiu, iar noi am aflat abia ulterior, după ce tatăl meu a semnat”, povestește și fiica bătrânului, Florica Aurora Ștefan.„Nu am avut bani de avocat”Cert este că, în 2007, când Ștefan Ion și familia lui au dorit să se mute înapoi în locuință, au început problemele.„Am fost dați în judecată că nu am restituit banii împrumutați. I-am depus în contul indicat, printr-un executor judecătoresc, dar nu i-a ridicat timp de doi ani și jumătate. Nu am avut bani să ne angajăm un avocat, nu ne-au fost primite o serie de acte, iar în momentul în care s-a dat hotărârea judecătorească, prin care magistrații recunosc actul încheiat între tatăl meu și Ibraim Ișmet drept un act de vânzare - cumpărare, s-a reținut că nu am făcut dovada celor pe care le susținem. Mai mult, nouă nu ne-a parvenit hotărârea judecătorească decât acum, deși ea a fost emisă în 2011", sunt doar câteva dintre nemulțumirile pe care le au membrii familiei Ștefan și care stau la baza faptului că sunt pe punctul de a fi evacuați din casă.„Acum ne judecăm pentru evacuare. De aceea a intrat tatăl meu în greva foamei, nu vrea să stea cu mâinile în sân, nu vrea să ajungem pe străzi. Suntem 20 de suflete, care stăm în trei camere, copii care merg la școală”, a continuat femeia, adăugând că de-a lungul timpului au trebuit să se lupte pentru a reuși să tragă apa și gazele, pe care fostul chiriaș ar fi avut grijă să le taie.„Firme fictive și zeci de persoane figurează la adresa respectivă!”De partea cealaltă, avocatul Gabriel Grigore, cel care îl reprezintă pe Ibraim Ișmet, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Există o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care se admite ca contractul de împrumut dintre cei doi să țină loc de act de vânzare - cumpărare, având în vedere că banii nu au fost returnați în termenul prevăzut. Mai mult, trebuie precizat că în perioada în care procesul era pe rol, Ștefan Ion a încercat să susțină că a împrumutat 100.000 de euro de la un prieten, pe nume Ionel Anti, și că în contul acelui împrumut casa a fost scoasă la licitație și achiziționată de acesta. Trei sau patru ani ne-am judecat pentru a se anula vânzarea casei, iar în cele din urmă imobilul a revenit în posesia lui Ștefan Ion, iar din 2011 în cea a lui Ibraim Ișmet”.Totodată, avocatul Gabriel Grigore subliniază: „Din informațiile pe care le avem, la adresa respectivă au fost luate în spațiu, fictiv, mai multe firme fantomă și figurează, cu actele de identitate, 40 de persoane”.Ultimul cuvânt în această dispută îl vor avea, însă, magistrații Judecătoriei Constanța, unde procesul este pe rol. Următorul termen este pe 7 martie, când cei 20 de membri ai familiei lui Ștefan Ion vor afla dacă mai au un acoperiș deasupra capului.